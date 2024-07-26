Постачання українського титану на 90 млн грн до РФ: російському олігарху Шелкову повідомили про підозру

Про це повідомили Офіс генпрокурора та Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що впродовж 2020-2021 років Шелков організував надходження різних титановмісних концентратів майже на 90 млн грн до компаній, які причетні до виготовлення зброї для потреб Міноборони РФ, забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу та створення стратегічних резервів Росії.

"Аби приховати постачання продукції до РФ, підозрювані розробили схему, відповідно до якої титановмісні концентрати за контрактами постачалися до австрійської компанії, але фактично одразу відвантажувалися до підприємств РФ", - кажуть правоохоронці.

Росіяни сплачували повну вартість на рахунки австрійської компанії за ринковими цінами. Австрійська компанія своєю чергою сплачувала українській вже за заниженими цінами.

Як кажуть правоохоронці, такі дії призвели до заниження прибутку компанії та відповідно несплати майже 18,5 млн грн податків.

Російському олігарху повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Крім того, детективи БЕБ повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України колишньому гендиректору ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про санкції проти Шелкова

У червні 2023 року Служба безпеки повідомила про підозру підсанкційному російському олігарху Михайлу Шелкову, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини у Росію, де з неї робили ракети "Калібр".

За кілька днів Служба безпеки України затримала у Дніпрі Олександра Федосеєва - "праву руку" підсанкційного мільярдера Михайла Шелкова, якому нещодавно оголосили підозру за вивіз титану з України до Росії.

У липні того ж року Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на аукціон ТОВ "Інвестагро", що належала росіянину Михайлу Шелкову.

Наприкінці серпня 2023 року українські правоохоронці викрили нові злочини підсанкційного олігарха з Росії Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання титанової сировини з нашої країни до агресора.

У травні 2024 року Фонд держмайна продав житло російського олігарха Шелкова площею 175,5 кв м пішла "з молотка" за 4 млн грн. Участь в аукціоні взяли двоє учасників.