Розстріл поліцейських на Вінниччині: судитимуть військових, які допомагали втекти підозрюваним

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Обвинувальні акти щодо військових направлено до суду.

20 квітня 2024 року, після скоєння злочину підозрювані вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до двох знайомих військовослужбовців. Один з них самовільно залишив військову частину в Одеській області.

"Не зважаючи на те, що всій країні було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти втікачам. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам", - йдеться у повідомленні.

24 квітня 2024 року працівники ДБР затримали одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про розстріл поліцейських на Вінничині

20 квітня, близько 02:00 у Вінницькій області двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських, які зупинили їх для перевірки під час комендантської години. Один правоохоронець загинув, інший дістав поранення.

21 квітня поліція в Одеській області затримала нападників. Військовослужбовцям батьку і сину оголосили підозру у дезертирстві. Про увесь хід подій читайте за посиланням.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що військові перевозили в автомобілі боєприпаси та гранати, які потім скинули у водойму.

26 квітня Державне бюро розслідувань викрило військовослужбовців, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських у Вінницькій області.