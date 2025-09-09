У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження
У вівторок, 9 вересня, у Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку, унаслідок чого вона у свій день народження отримала тілесні ушкодження
Про це інформує поліція Києва.
Вказано, що повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Воскресенському бульварі надійшло до правоохоронців близько 11:40.
Поліціянти встановили, що 51-річний водій Kia під час повороту на проспект Алішера Навої не надав перевагу у русі та наїхав на жінку, яка перетинала проїжджу частину на зелений сигнал світлофора.
"Внаслідок ДТП 89-річна киянка у свій день народження отримала тілесні ушкодження у вигляді переломів й травм голови та була госпіталізована. Попередньо відомо, що винуватець автопригоди був тверезим", - йдеться у повідомленні.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 під КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування.
- 7 вересня 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе (Дарницький район Києва), виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Nissan. Дві людини загинули, ще троє постраждали.
