Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження

Ольга Бабишена
9 вересня, 2025 вiвторок
17:26
Кримінал

У вівторок, 9 вересня, у Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку, унаслідок чого вона у свій день народження отримала тілесні ушкодження

Зміст

Про це інформує поліція Києва. 

Вказано, що повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Воскресенському бульварі надійшло до правоохоронців близько 11:40.

Поліціянти встановили, що 51-річний водій Kia під час повороту на проспект Алішера Навої не надав перевагу у русі та наїхав на жінку, яка перетинала проїжджу частину на зелений сигнал світлофора.

"Внаслідок ДТП 89-річна киянка у свій день народження отримала тілесні ушкодження у вигляді переломів й травм голови та була госпіталізована. Попередньо відомо, що винуватець автопригоди був тверезим", - йдеться у повідомленні. 

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 під КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування.

  • 7 вересня 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе (Дарницький район Києва), виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Nissan. Дві людини загинули, ще троє постраждали. 
Новини
Суспільство
Україна
Новини ДТП
новини Києва
