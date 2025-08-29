У Києві затримали двох неповнолітніх, яким росіяни обіцяли $1500 за підпал автівки військового

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

Російський куратор вийшов на підлітків через месенджер Telegram і запропонував 1500 доларів за підпал автівки військового.

Підлітки придбали легкозаймисту суміш і вночі підпалили позашляховик, знімаючи злочин на відео для звіту. Внаслідок цього були пошкоджені моторний відсік та салон авто. Обіцяних грошей хлопці не отримали. Натомість їх затримали українські правоохоронці.

Під час невідкладних обшуків у них були вилучені мобільні телефони із доказами підривної діяльності на замовлення РФ.

Підліткам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період за попередньою змовою групою осіб. Хлопцям "світить" до восьми років тюрми.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.