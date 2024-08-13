У Німеччині в притулку для біженців помер поранений українець, поліція припускає вбивство
У німецькому Ростоку в притулку для біженців помер 46-річний громадянин України, якого виявили з тяжкими пораненнями
Про це повідомляє Spiegel із посиланням на дані німецької поліції та прокуратури.
Тяжко пораненого чоловіка виявив у понеділок близько 12:15 співробітник служби охорони. Пораненому викликали швидку, проте лікар, який прибув на виклик, зміг лише констатувати смерть.
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При цьому обставини, за яких знайшли чоловіка, дозволяють припустити можливість убивства.
У поліції зазначили, що розслідування щодо підґрунтя злочину перебуває на початковій стадії, тому надати додаткову інформацію правоохоронці наразі не можуть.
- Раніше в Іспанії заарештували п'ятьох чоловіків, які продавали біженок з України у сексуальне рабство.
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