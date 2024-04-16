Убивство українки Гатчінс: реквізиторку засудили до 18 місяців тюрми
Американську реквізиторку Ханну Гутьєррес-Рід, яка працювала на знімальному майданчику фільму "Іржа", засудили до 18 місяців в'язниці за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс
Про це пише BBC.
Зазначається, що Гутьєррес-Рід отримала максимально можливий термін, передбачений статтею про ненавмисне вбивство. Тим часом доказів щодо її провини за іншим обвинуваченням, про необережне поводження зі зброєю, суд не знайшов.
Суддя аргументувала вирок тим, що саме недбале ставлення реквізиторки до своїх обов'язків призвело до того, що до рук актора Алека Болдуїна потрапив пістолет із бойовим патроном.
"Це ви перетворили безпечну річ на смертельну зброю. Якби не ви, Галина Гатчінс була б жива, її чоловік мав би дружину, а син маму", - звернулася представниця Феміди до засудженої.
Участь у засіданні за допомогою відеозв'язку з Києва брали мати та сестра Галини. За їхніми словами, ніхто з учасників трагічних подій на знімальному майданчику так і не звернувся до них зі словами співчуття, але судовим вироком вони залишилися задоволеними.
Вбивство Галини Гатчінс: що відомо
У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив актор Алек Болдвін. Він мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Знімання фільму було припинено.
У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.
Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.
21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.
Тим часом Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. Суд над Болдвіном у цій справі розпочнеться 9 липня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.26 Купівля 39.26Продаж 39.76
- EUR Купівля 41.9Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе