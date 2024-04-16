Убивство українки Гатчінс: реквізиторку засудили до 18 місяців тюрми

Про це пише BBC.

Зазначається, що Гутьєррес-Рід отримала максимально можливий термін, передбачений статтею про ненавмисне вбивство. Тим часом доказів щодо її провини за іншим обвинуваченням, про необережне поводження зі зброєю, суд не знайшов.

Суддя аргументувала вирок тим, що саме недбале ставлення реквізиторки до своїх обов'язків призвело до того, що до рук актора Алека Болдуїна потрапив пістолет із бойовим патроном.

"Це ви перетворили безпечну річ на смертельну зброю. Якби не ви, Галина Гатчінс була б жива, її чоловік мав би дружину, а син маму", - звернулася представниця Феміди до засудженої.

Участь у засіданні за допомогою відеозв'язку з Києва брали мати та сестра Галини. За їхніми словами, ніхто з учасників трагічних подій на знімальному майданчику так і не звернувся до них зі словами співчуття, але судовим вироком вони залишилися задоволеними.