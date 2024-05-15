В Україні двох громадян Туреччини засудили до 11 років тюрми за контрабанду 190 кг героїну
За публічного обвинувачення прокуратури Криму та Севастополя двох громадян Туреччини визнали винними у контрабанді наркотиків у особливо великих розмірах
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Крім того фігурнати звинувачуються у незаконному придбанні, зберіганні й перевезенні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).
Розслідуванням доведено, що засуджені організували схему переправлення партії героїну вагою понад 190 кг з Ірану до України для подальшого збуту на території нашої держави, а також контрабанди до країн Євросоюзу.
“У липні 2021 року за результатами тривалої міжнародної спецоперації правоохоронних органів України, Вірменії, Грузії та США було ліквідовано злочинну схему перевезення наркотичного засобу в особливо великих розмірах”, - йдеться у повідомленні.
Засудженим призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- 8 травня у Київській області викрили групу осіб на збуті наркотиків.
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