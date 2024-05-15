В Україні двох громадян Туреччини засудили до 11 років тюрми за контрабанду 190 кг героїну

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Крім того фігурнати звинувачуються у незаконному придбанні, зберіганні й перевезенні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Розслідуванням доведено, що засуджені організували схему переправлення партії героїну вагою понад 190 кг з Ірану до України для подальшого збуту на території нашої держави, а також контрабанди до країн Євросоюзу.

“У липні 2021 року за результатами тривалої міжнародної спецоперації правоохоронних органів України, Вірменії, Грузії та США було ліквідовано злочинну схему перевезення наркотичного засобу в особливо великих розмірах”, - йдеться у повідомленні.

Засудженим призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.