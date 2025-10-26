В університеті Лінкольна у Пенсильванії сталася стрілянина: є загиблий та шестеро поранених

Про це повідомляє АВС.

"В суботу ввечері 25 жовтня сталася стрілянина біля Міжнародного культурного центру університету під час святкування випускного дня після футбольного матчу", - про це заявив на прес-конференції 26 жовтня вранці окружний прокурор округу Честер Кріс де Баррена-Саробе.

"Це була руйнівна ніч. Це була хаотична сцена, люди розбігалися в усіх напрямках", – сказав де Баррена-Саробе. "

Імовірно, стріляв ще один чоловік.

"Ми проводимо розслідування, використовуючи всі можливості федеральних, штатних та місцевих правоохоронних органів", – сказав Баррена-Саробе.

Офіс окружного прокурора округу Честер у facebook повідомив 26 жовтня вранці, що "місцеві, штатні та федеральні правоохоронні органи розслідують стрілянину в університеті Лінкольна. На цей час встановлено сім потерпілих від вогнепальних поранень".

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро у своєму дописі для X написав, що його проінформували про стрілянину, і він запропонував університету свою підтримку.