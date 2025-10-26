В університеті Лінкольна у Пенсильванії сталася стрілянина: є загиблий та шестеро поранених
Затримано одну особу, яка мала при собі вогнепальну зброю. Правоохоронці не вважають, що це була спланована масова стрілянина
Про це повідомляє АВС.
"В суботу ввечері 25 жовтня сталася стрілянина біля Міжнародного культурного центру університету під час святкування випускного дня після футбольного матчу", - про це заявив на прес-конференції 26 жовтня вранці окружний прокурор округу Честер Кріс де Баррена-Саробе.
"Це була руйнівна ніч. Це була хаотична сцена, люди розбігалися в усіх напрямках", – сказав де Баррена-Саробе. "
Імовірно, стріляв ще один чоловік.
"Ми проводимо розслідування, використовуючи всі можливості федеральних, штатних та місцевих правоохоронних органів", – сказав Баррена-Саробе.
Офіс окружного прокурора округу Честер у facebook повідомив 26 жовтня вранці, що "місцеві, штатні та федеральні правоохоронні органи розслідують стрілянину в університеті Лінкольна. На цей час встановлено сім потерпілих від вогнепальних поранень".
Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро у своєму дописі для X написав, що його проінформували про стрілянину, і він запропонував університету свою підтримку.
- 6 серпня, на військовій базі Форт-Стюарт в американському штаті Джорджія сталася стрілянина, внаслідок якої поранення дістали п’ятеро військовослужбовців. Підозрюваного у скоєнні злочину вже затримали.
- 27 серпня, в Міннеаполісі була стрілянина через вікна церкви в католицькій школі. Внаслідок стрілянини загинуло двоє дітей, ще 17 людей поранено.
- 20 вересня, у британському місті Бірмінгем сталася стрілянина у нічному клубі. Внаслідок інциденту чотири людини дістали поранення.
