ВАКС продовжив дію обов'язків чинному нардепу Одарченку, якого викрили на хабарі у криптовалюті
19 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив дію процесуальних обов'язків, покладених на народного депутата Андрія Одарченка
Про це повідомляє САП.
ВАКС продовжив обов’язки продовжено 19 березня 2024 року.
До процесуальних обов'язків Одарченка входить:
- прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;
- не відлучатися з території України без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Довідково. ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 21 листопада НАБУ та САП повідомили, що викрили на хабарі у криптовалюті чинного нардепа від "Слуги Народу". За інформацією слідства, Одарченко, який водночас обіймає посаду ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі, хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму.
- 22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 15 млн гривень. 23 листопада ВАКС заарештував Андрія Одарченка на два місяці.
- Народного депутата Андрія Одарченка на засіданні дисциплінарної комісії виключили з політичної партії "Слуга Народу".
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