ВАКС продовжив дію обов'язків чинному нардепу Одарченку, якого викрили на хабарі у криптовалюті

Про це повідомляє САП.

ВАКС продовжив обов’язки продовжено 19 березня 2024 року.

До процесуальних обов'язків Одарченка входить:

прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;

не відлучатися з території України без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Довідково. ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.