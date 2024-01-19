Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал ВАКС продовжив дію обов'язків чинному нардепу Одарченку, якого викрили на хабарі у криптовалюті

ВАКС продовжив дію обов'язків чинному нардепу Одарченку, якого викрили на хабарі у криптовалюті

19 січня, 2024 п'ятниця
12:12
Кримінал Андрій Одарченко

19 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив дію процесуальних обов'язків, покладених на народного депутата Андрія Одарченка

Про це повідомляє САП.

ВАКС продовжив обов’язки продовжено 19 березня 2024 року.

До процесуальних обов'язків Одарченка входить:

  • прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою; 
  • не відлучатися з території України без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Довідково. ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 21 листопада НАБУ та САП повідомили, що викрили на хабарі у криптовалюті чинного нардепа від "Слуги Народу". За інформацією слідства, Одарченко, який водночас обіймає посаду ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі, хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму.
  • 22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 15 млн гривень. 23 листопада ВАКС заарештував Андрія Одарченка на два місяці. 
  • Народного депутата Андрія Одарченка на засіданні дисциплінарної комісії виключили з політичної партії "Слуга Народу".

Україна
корупція в Україні
ВРУ
Слуга народу
Читайте також:
Ємен, хусити
19 січня, 2024 п'ятниця
Хусити випустили балістику в танкер, який належить США
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
17 січня, 2024 середа
Наєв закликав до евакуації жителів прикордонних районів півночі України
мобілізація
17 січня, 2024 середа
Генерал-майор Кривонос: чинний закон про мобілізацію робочий, змусьмо владу виконувати наявне законодавство
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.6
    Купівля 37.6
    Продаж 38.23
  • EUR
    Купівля 40.94
    Продаж 41.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 січня
13:41
На фото: Донька Снуп Доґґа Корі Бродус
Донька Снуп Доґґа у 24-річному віці перенесла інсульт
13:39
Оновлено
у Брянській області дрони атакували нафтобазу
У Брянській області дрони атакували нафтобазу: у ГУР прокоментували спецоперацію
13:36
гривня тисяча гривень
Демографка спрогнозувала, скільки років знадобиться Україні, щоб повернутися до довоєнного рівня добробуту
13:17
зима
Мокрий сніг, похолодання та прояснення: погода від Наталки Діденко на вихідні
13:16
Міноборони провело раптову перевірку продуктових складів військових частин: які порушення виявили
13:05
електроенергія
Україна значно наростила імпорт електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 19 січня
13:03
Пресреліз
Афіша фільму "Незавершений політ"
На Еспресо покажуть документальний фільм про Дениса Монастирського 
12:49
обстріл, ППО
Ігнат пояснив, як саме й де в Україні використовують гібридні системи ППО
12:42
Мадонна виступає під час відкриття The Celebration Tour на O2 Arena у Лондоні
Не виспались перед роботою: фанати подали до суду на Мадонну через затримку початку концерту
12:25
посвідчення водія
Міжнародна доставка посвідчення водія для українців відтепер можлива ще у 5 країн
12:19
Ексклюзив
Віктор Ягун
Українські спецслужби показують якісну роботу в тилу, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
12:09
OPINION
Юрій Богданов
Путін зробив усе можливе, щоб виникла українська політична нація
12:03
Роб Бауер
У НАТО закликали цивільних мешканців Заходу готуватися до війни з РФ
12:01
Книга
У Києві з назв ще 5 бібліотек прибрали прізвища пов'язаних з Росією осіб
11:59
літак ДРЛВ А-50 ВКС
Британська розвідка: Росія почала експлуатацію ще одного А-50 - біля Краснодарського краю
11:27
Джамала
Джамала випустила зворушливу пісню-присвяту "братам і сестрам, яким ви не встигли сказати важливі речі"
11:26
Огляд
світ, міжнародний огляд
Війна в Україні не стала фокусом обговорень у Давосі та хто контролював відстеження зброї та обладнання, яке США надала українцям. Акценти світових ЗМІ 19 січня
11:18
Оновлено
Україна-Польща
Польща продовжила термін дії посвідок про тимчасовий захист, але українців це не стосується
11:13
Пресреліз
Еспресо логотип
В останній місяць року Еспресо знов перший в інформаційному мовленні
11:05
полонені окупанти
У окупантів значно погіршився морально-психологічний стан через великі втрати, - ЦНС
11:01
На фото: Alyona Alyona та Jerry Heil
"Це не пісня про матір Терезу": Alyona Alyona й Jerry Heil відповіли на критику пісні для Нацвідбору
10:56
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
РФ використала для удару по Україні рідкісну 4-тонну протикорабельну ракету П-35 60-х років, - Згурець
10:49
Ексначальнику Держекоінспекції на Закарпатті вручили підозру через привласнення майже 1000 літрів пального
СБУ оголосила підозру експрацівнику Донецької регіональної митниці, який допомагав наводити ракети РФ під Вугледаром
10:49
Оновлено
ДБР заявило, що бізнесмен Мазепа - організатор схеми відчуження земель Київської ГЕС
10:41
декларація, сімейний лікар
Підтримка ментального здоров'я: у МОЗ розповіли, скільки українців торік звернулося до лікарів
10:25
Красноїльськ
Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок на ПП "Вікову-де-Сус - Красноїльськ"
10:24
Очільник МОН Оксен Лісовий
"Фінансуємо стіни": Лісовий заявив про необхідність скорочення кількості вишів
10:24
ДТП
Біля Чернігова сталася ДТП з вантажівкою та шкільним автобусом: серед постраждалих дитина
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 січня: долар і євро дешевшають
10:08
Ексклюзив
Карта. Роботине_1701
На Запорізькому напрямку з'явилися офіцери артилерійських училищ РФ, які нещодавно закінчили навчання, - боєць "Легіону Свободи"
10:05
FCAS
Бельгія приєднається до системи створення європейських винищувачів FCAS
10:00
OPINION
Олексій Петров
Де має бути Залужний зі Шапталою
09:34
Наталія Гуменюк
"Ця доба минула надзвичайно спокійно": Гуменюк про зменшення інтенсивності російських обстрілів
09:24
Ведучі Нацвідбору "Євробачення-2024"
Україна оголосила ведучих Нацвідбору "Євробачення-2024"
09:08
Ексклюзив
Ворог намагається перерізати єдину дорогу на Авдіївку, - Барабаш
09:01
кібератака
Документи на об'єкти: ГУР заявило про успішну кібератаку на підприємство міноборони РФ
08:39
безпілотник, дрон
РосЗМІ пишуть про спробу нібито атакувати пороховий завод у Тамбовській області
08:32
окупанти вивезли дітей
На Луганщині окупанти виплачують маткапітал лише за наявності російського паспорта
08:30
Ексклюзив
Карта. Херсон_2612
Росіяни поставили свій прапор на руїнах Кринків, але були знищені, - Братчук
08:29
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія завела усі ракетоносії до пунктів базування, у Чорному морі чергує один корабель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV