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Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: співробітника УДО залишили під вартою ще на два місяці

4 червня, 2024 вiвторок
03:12
Кримінал суд обирає запобіжний захід у справі про вбивство підлітка у фунікулері

Суд продовжив запобіжний захід співробітнику УДО, якого підозрюють у вбивстві підлітка на київському фунікулері: він проведе під вартою ще два місяці

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Про це інформує Суспільне.

Вказано, що Шевченківський районний суд Києва постановив залишити підозрюваного під вартою до 1 серпня. Сторона обвинувачення клопотала про продовження тримання під вартою без права на заставу, оскільки на їхню думку, у іншому випадку, співробітник УДО може переховуватися від слідства.

"Коли особі загрожує пожиттєве, то їй втрачати вже нічого, тому ризики є зрозумілими", - наголосив адвокат потерпілої сторони.

Втім, захист виступив проти. Адвокат підозрюваного наголосив на тому, що його підзахисний не був судимий та не притягався до кримінальної відповідальності, тому "ризики є надуманими", а обвинувачення - необґрунтованим. 

Коли суддя пішла до нарадчої кімнати, близькі загиблого хлопця звернулися до підозрюваного, закликавши його хоча б вибачитися перед батьками 16-річного Максима Матерухіна, чоловікові також показували світлини юнака, але він опустив голову і мовчав.

Батько хлопця заявив, що родина наполягатиме на найсуворішому покаранні, втім, не подаватиме цивільного позову щодо матеріального відшкодування через загибель сина, бо їм "потрібне довічне покарання і нічого не треба від нього і його сім'ї".  

Також під будівлею суду були однокласники та друзі загиблого з плакатами з його фотографіями та підписами "вбивцю за ґрати", "Косов - вбивця", "За Макса - до кінця!". 

Підготовче засідання у справі заплановане 18 червня.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

7 квітня Telegram-канали "Реальний Київ" та "Київ Оперативний" повідомили, що на верхній станції фунікулера, яка виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря, стався конфлікт між молодиками. 

Пабліки поширили відео, на якому видно закривавленого хлопця, що нерухомо лежить біля стіни. Поряд з ним інший кричав: "Я убив". Пізніше у мережі з'явилося фото накритого поліетиленом тіла.

У "Київпастрансі" о 20:00 повідомляли про призупинення руху через "хуліганський випадок", але не надали жодних інших подробиць.Наступного дня у пресслужбі ДБР заявили про відкриття кримінального провадження за фактом трагедії на станції київського фунікулера.

За їхніми даними, того вечора між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім виник конфлікт. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події. Зазначається, що правоохоронця затримали і вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків.

Увечері 8 квітня у Державному бюро розслідувань інформували, що військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

9 квітня чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. 

29 травня Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону скерувала справу до суду.  

Теги:
Суспільство
Україна
новини Києва
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