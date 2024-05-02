Відстежував позиції ЗСУ у Краматорському районі: СБУ затримала інформатора вагнерівців

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці затримали ворожого інфоратора, який відслідковував позиції ЗСУ у Краматорському районі.

Таке завдання він отримав від бойовиків російської ПВК «Вагнер», яка наразі входить до складу регулярних військ Росії.

За вказівкою окупантів фігурант мав виявити і передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ.

"Також "вагнерівці" хотіли дізнатися місця дислокації особового складу та важкого озброєння українських військ, які обороняють райцентр. У разі отримання розвідданих рашисти планували використати їх для підготовки бойових операцій на Краматорському та Слов’янському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Але ворожого інформатора вчасно викрили.

Розслідування встановило, що поплічником агресора є місцевий житель, ідеологічний прихильник кремлівського режиму.

"Восени 2023 року він погодився працювати на окупантів, які дистанційно вийшли на чоловіка через його знайому росіянку. Жінка у свою чергу "працювала" на учасницю окупаційного угруповання "вагнерівців". З нею інформатор спілкувався через месенджер, дотримуючись заходів конспірації. Так, наприклад, фігурант регулярно видаляв усі повідомлення після закінчення сеансу зв’язку з росіянкою", - виявили правоохоронці.

Для збору розвідданих затриманий пішки обходив місцевість та під виглядом прогулянки приховано здійснював відеозйомку навколишньої території.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.