Відстежував позиції ЗСУ у Краматорському районі: СБУ затримала інформатора вагнерівців
Служба безпеки України затримала інформатора вагнерівців, який шпигував за військовими аеродромами на Донеччині
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Правоохоронці затримали ворожого інфоратора, який відслідковував позиції ЗСУ у Краматорському районі.
Таке завдання він отримав від бойовиків російської ПВК «Вагнер», яка наразі входить до складу регулярних військ Росії.
За вказівкою окупантів фігурант мав виявити і передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ.
"Також "вагнерівці" хотіли дізнатися місця дислокації особового складу та важкого озброєння українських військ, які обороняють райцентр. У разі отримання розвідданих рашисти планували використати їх для підготовки бойових операцій на Краматорському та Слов’янському напрямках", - йдеться у повідомленні.
Але ворожого інформатора вчасно викрили.
Розслідування встановило, що поплічником агресора є місцевий житель, ідеологічний прихильник кремлівського режиму.
"Восени 2023 року він погодився працювати на окупантів, які дистанційно вийшли на чоловіка через його знайому росіянку. Жінка у свою чергу "працювала" на учасницю окупаційного угруповання "вагнерівців". З нею інформатор спілкувався через месенджер, дотримуючись заходів конспірації. Так, наприклад, фігурант регулярно видаляв усі повідомлення після закінчення сеансу зв’язку з росіянкою", - виявили правоохоронці.
Для збору розвідданих затриманий пішки обходив місцевість та під виглядом прогулянки приховано здійснював відеозйомку навколишньої території.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
- 30 квітня стало відомо, що Служба безпеки повідомила про підозру жительці Донеччини, яка співпрацювала з Росією та шпигувала за понтонними переправами ЗСУ в регіоні.
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