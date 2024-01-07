За підпал Су-34 у Челябінську заарештували 16-річного дагестанця
Тракторозаводський районний суд Челябінська заарештував 16-річного підлітка з Дагестану за підозрою в підпалі винищувача-бомбардувальника Су-34
Про це пише російське видання 74.RU.
Зазначається, що підлітка звинувачують у спробі підпалити бомбардувальник Су-34 на військовому аеродромі "Шагол" у Челябінську. Крім того, проти хлопця розслідують справу про підпали на залізниці в Дагестані.
Співробітники ФСБ затримали обвинуваченого 5 січня. Під час затримання у нього вилучили "засоби зв'язку і носії інформації, що містять його фотозвіти та листування з українськими кураторами".
- У ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Українська розвідка підтвердила цю інформацію.
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