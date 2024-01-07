За підпал Су-34 у Челябінську заарештували 16-річного дагестанця

Про це пише російське видання 74.RU.

Зазначається, що підлітка звинувачують у спробі підпалити бомбардувальник Су-34 на військовому аеродромі "Шагол" у Челябінську. Крім того, проти хлопця розслідують справу про підпали на залізниці в Дагестані.

Співробітники ФСБ затримали обвинуваченого 5 січня. Під час затримання у нього вилучили "засоби зв'язку і носії інформації, що містять його фотозвіти та листування з українськими кураторами".