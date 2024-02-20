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Заступнику секретаря РНБО часів Януковича Сівковичу оголосили підозру у держзраді

20 лютого, 2024 вiвторок
12:00
Кримінал Володимир Сівкович

Державне бюро розслідувань оголосило підозру у державній зраді за організацію побиття студентів на Майдані заступнику секретаря РНБО часів президентства Віктора Януковича Володимиру Сівковичу

Про це інформує ДБР.

Як розповідають у відомстві, завербували Сівковича наприкінці 90-х: тоді він був кадровим офіцером КДБ СРСР та ФСБ. Згодом, він виконував завдання керівництва РФ щодо недопущення євроатлантичної інтеграції України. 

"Задокументовано, що у жовтні 2013 року він зустрічався з секретарем Ради Безпеки Російської Федерації Николаєм Патрушевим у межах консультацій делегацій РНБО двох країн в Одесі. На цьому заході зрадник отримав вказівки щодо подальшої підривної діяльності проти України та придушення потенційних протестних акцій через відмову України від асоціації з ЄС", - йдеться у повідомленні. 

Після цього Сівкович розпочав втілювати плани РФ. Зокрема, у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року він особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції організований ним розгін та побиття студентів. Тоді 55 учасників мирного зібрання на Майдані зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Ще понад 300 - були змушені тікати з середмістя столиці й переховуватись в приміщені Михайлівського собору.

"Ці події призвели до суспільно-політичної кризи, масових протестів проти чинного на той час політичного керівництва держави. Своєю чергою це призвело до посилення сепаратизму в окремих регіонах України та потім було використано Росією у веденні підривної діяльності проти нашої держави. Після подій на Майдані, суспільно-політична криза значно ускладнила консолідацію різних гілок влади щодо протидії "гібридній війні" РФ проти України та анексії територій", - наголосили у ДБР. 

Таким чином, дії, на той момент заступника секретаря РНБО, створили передумови окупації частини території України. Тож йому повідомили про підозру у державній зраді за організацію побиття студентів на Майдані. Наразі Сівкович переховується від слідства та суду на території РФ. Крім того, він є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного російськими спецслужбами.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 9 червня 2022 року ДБР дало дозвіл на спецрозслідування щодо ексзаступника голови РНБО Володимира Сівковича, який організував розгін студентів на Майдані 30 листопада 2013 року. 
  • За матеріалами української спецслужби та ДБР дії експосадовця були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 та ч. 1 ст. 111.
  • Згодом Сівковичу повідомили про нову підозру. Припускається, що він координував інформдиверсії Нестора Шуфрича проти України. 
Теги:
Суспільство
Україна
Віктор Янукович
РНБО
Революція Гідності
ДБР
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