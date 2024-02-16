Затримання Пашинського може нівелювати взаємодію підприємств, - гендиректор компанії "Українська бронетехніка" Бельбас
Використовуючи досвід очільника асоціації оборонних підприємств, екснардепа Сергія Пашинського, підприємства намагаються взаємодіяти з владою. Справа проти нього може нівелювати цю взаємодію
Про це розповів генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас в етері телеканалу "Еспресо".
"Не знаю, як це вплине на роботу підприємств у короткотерміновій перспективі. Але в загальному - це негативний момент, який може нівелювати взаємодію підприємств", - повідомив він.
У березні 2022 року Сергій Володимирович активно включився в роботу Національної асоціації підприємств оборонної промисловості (NAUDI). Він допомагає кооперації, координації роботи підприємств, зауважив Бельбас.
"Пашинський має певний політичний бекграунд, досвід роботи у Комітеті Верховної ради України з питань національної безпеки. Він розуміє виробничі потужності, спроможності оборонно-промислового комплексу України - як державного, так і приватного сектору. Тому, використовуючи знання і досвід Пашинського, підприємства намагаються взаємодіяти між собою і владою", - сказав він.
Вищий антикорупційний суд і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) мають розслідувати цю справу, додав Бельбас.
"З однієї сторони ми (директори NAUDI, - ред.) не хочемо жодним чином якось на це впливати. Але з іншої сторони, є способи не обмежувати роботу Асоціації. Інструментів дуже багато, тому це все можна зробити без завдання шкоди діючим процесам з організацією виробництва озброєння військової техніки", - резюмував він.
- 17 листопада 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення антитерористичної операції на Донбасі.
- 12 лютого колишній народний депутат Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у рамках справи щодо передачі "палива Курченка".
- Водночас військовослужбовиця ЗСУ, журналістка, народна депутатка України VIII скликання Тетяна Чорновол вважає, що розслідування справи Пашинського стосується не подій 2014 року, а сучасності.
- Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу.
- На думку екснардепа, оголошення йому підозри у справі десятирічної давності - це спецоперація РФ щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ.
- У середу, 14 лютого, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин України Йосип Зісельс, офіцери ЗСУ Ігор Лапін та Мирослав Гай підписали звернення на підтримку екснардепа Сергія Пашинського і закликали зробити це спільноту.
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