Затримання Пашинського може нівелювати взаємодію підприємств, - гендиректор компанії "Українська бронетехніка" Бельбас

Про це розповів генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас в етері телеканалу "Еспресо".

"Не знаю, як це вплине на роботу підприємств у короткотерміновій перспективі. Але в загальному - це негативний момент, який може нівелювати взаємодію підприємств", - повідомив він.

У березні 2022 року Сергій Володимирович активно включився в роботу Національної асоціації підприємств оборонної промисловості (NAUDI). Він допомагає кооперації, координації роботи підприємств, зауважив Бельбас.

"Пашинський має певний політичний бекграунд, досвід роботи у Комітеті Верховної ради України з питань національної безпеки. Він розуміє виробничі потужності, спроможності оборонно-промислового комплексу України - як державного, так і приватного сектору. Тому, використовуючи знання і досвід Пашинського, підприємства намагаються взаємодіяти між собою і владою", - сказав він.

Вищий антикорупційний суд і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) мають розслідувати цю справу, додав Бельбас.

"З однієї сторони ми (директори NAUDI, - ред.) не хочемо жодним чином якось на це впливати. Але з іншої сторони, є способи не обмежувати роботу Асоціації. Інструментів дуже багато, тому це все можна зробити без завдання шкоди діючим процесам з організацією виробництва озброєння військової техніки", - резюмував він.