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Зісельс, Лапін, Гай закликають підписати звернення на підтримку Пашинського

14 лютого, 2024 середа
10:51
Кримінал Сергій Пашинський

У середу, 14 лютого, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин України Йосип Зісельс, офіцери ЗСУ Ігор Лапін та Мирослав Гай підписали звернення на підтримку екснардепа Сергія Пашинського і закликали це зробити спільноту

Про це Мирослав Гай написав на своїй сторінці у Facebook.

"Атака на Сергія Пашинського - це спроба зупинити виробництво ефективної української зброї та закупки боєприпасів для Сил оборони. Мало того, що підприємства асоціації, яку очолює Сергій Володимирович, закуповують боєприпаси на 40-50% дешевше від інших, так ще й ми неодноразово повідомляли про неефективне витрачання коштів фірмами одноденками та про зловживання на закупівлі пострілів негідними контрагентами, що нанесло не тільки фінансову шкоду державі, але суттєво вплинуло на перебіг бойових дій", - йдеться у повідомленні.
 
На думку офіцера ЗСУ, саме за це і намагаються усунути Пашинського. 

"Ми з товаришами підписали звернення на його підтримку. Це можете зробити і ви", - заявив Гай.

У відкритому зверненні на підтримку Пашинського йдеться, що правоохоронні органи заповзялися переслідувати людину, недавно "оголошену в розшук" нашим ворогом.

"Ворогом, який поставив собі за мету максимально скоротити виробничі спроможності українського ВПК та його співпрацю зі світовими виробниками озброєння. Такі непродумані дії завдають шкоди репутації країни, підривають її обороноздатність, завдають непоправної шкоди вітчизняному ВПК", - наголошується у супровідному тексті до звернення.

Його ініціаторами вступили: 

  • Зісельс Йосип - співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (ВААД) України;
  • Лапін Ігор - офіцер ЗСУ, спецпризначенець, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеню, народний депутат України VIII скликання;
  • Гай Мирослав - офіцер ЗСУ, керівник благодійного Фонду "Мир і Ко", кавалер ордена "За заслуги" III ступеню та ордена Богдана Хмельницького 3 ступеню;
  • Волох Карл - блогер-підприємець;
  • Смолій Андрій - громадський діяч, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист-міжнародник;
  • Горбач Володимир - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії.

Що передувало

17 листопада 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення  антитерористичної операції на Донбасі.

12 лютого колишній народний депутат Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у рамках справи щодо передачі "палива Курченка".

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Водночас військовослужбовиця ЗСУ, журналістка, народна депутатка України VIII Тетяна Чорновол вважає, що розслідування справи Пашинського стосується не подій 2014 року, а сучасності. 

Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу. 

На думку екснардепа, оголошення йому підозри у справі десятирічної давності - це спецоперація РФ щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ.

Теги:
Україна
Сергій Пашинський
ЗСУ
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