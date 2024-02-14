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Відбувається спецоперація РФ зі зриву постачання боєприпасів, - Пашинський щодо оголошеної підозри

14 лютого, 2024 середа
10:06
Кримінал Сергій Пашинський

Очільник асоціації оборонних підприємств, екснардеп Сергій Пашинський вважає, що оголошення йому підозри у справі десятирічної давності - це спецоперація РФ щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ

Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua. 

За словами Пашинського, у 2023 році наприкінці літа у РФ організували спецоперацію блокування постачань боєприпасів до України.

"Вони прогнозували - і, на жаль, це підтвердилося, - що європейські заводи так швидко на великі потужності у виробництві боєприпасів не вийдуть. Вони прогнозували проблеми в США - і це, на жаль, теж підтвердилось у повному обсязі. Росіянам залишалося закрити канали постачання, які мали потужності виробництва необхідних нам боєприпасів", - сказав він. 

Ексдепутат вважає, що публікація The New York Times "була зініційована, щоб запустити процеси всередині України". У зверненні до директора НАБУ Кривоноса він зазначав, що російські спецслужби використали свого агента в одній з країн Західної Європи, щоб залучити видання та журналіста Джастіна Шека до дискредитації. На його думку, стаття, яка вийшла 14 серпня та описувала його роль у налагодженні логістики та процесі постачання боєприпасів "стала своєрідним сигналом про початок операції з блокування постачання боєприпасів для агентури РФ в правоохоронних органах України". 

"Уже 20 серпня українські спецслужби мали достеменну інформацію, що, як там було написано в спеціальних донесеннях, "через корумпованих агентів впливу в правоохоронній системі треба ліквідувати оцей канал постачання". А саме: заблокувати діяльність голови Асоціації, який лобіює найнижчі ціни на боєприпаси від компаній-членів Асоціації на рівні Міністерства оборони, Генерального штабу і ЗСУ. Після статті The New York Times з'явилася купа фейкових кримінальних справ. Усе було дуже гучно, але зійшло нанівець. І компанії-члени Асоціації зараз більш-менш працюють у рамках того маленького бюджету, на який хочуть накласти свої брудні руки корупціонери від оборонки", - додав Пашинський. 

Що передувало

17 листопада 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення  антитерористичної операції на Донбасі.

12 лютого колишній народний депутат Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у рамках справи щодо передачі "палива Курченка".

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Водночас військовослужбовиця ЗСУ, журналістка, народна депутатка України VIII Тетяна Чорновол вважає, що розслідування справи Пашинського стосується не подій 2014 року, а сучасності. 

Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу. 

Теги:
Україна
Росія
Сергій Пашинський
Війна з Росією
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