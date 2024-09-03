Збирали дані про українських діячів та підірвали колію на Полтавщині: екснардепу від "Партії регіонів" та його спільникам оголосили підозру

Про це повідомляє Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.

За даними слідства, колишній народний депутат України від забороненої "Партії регіонів" створив агентурну мережу для виконання завдань підрозділу російської ФСБ - Департаменту контррозвідувальних операцій.

Правоохоронці кажуть, що учасники цієї агентурної мережі займалися розвідувальною та диверсійною роботою на території України. Зокрема фігурантів підозрюють у підриві залізничної колії на Полтавщині та плануванні серії вибухів на Укрзалізниці, яку Сили оборони використовували для перевезення техніки та особового складу.

Як свідчать матеріали провадження, ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які "цікавили" російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних людей.

"Усе це - з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство був український журналіст Дмитро Гордон", - стверджують в СБУ.

Наразі всі четверо затриманих знаходяться під вартою. Залежно від вчинених злочинів їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 113 (диверсія); та ст. 258 (терористичний акт).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.