Про це на брифінгу родин захисників Азовсталі в медіацентрі зазначила Наталія Зарицька, дружина бійця полку "Азов".

"Щодо комунікації з владою. Ви прекрасно знаєте, що ми виходили на Майдан, ми кричали, волали... На початку був провал в комунікаціях, наразі ж (можливо, молитвами всієї України і всього світу) де б ми не стукали – нам відкривають. Готові і вже комунікують з нами представники влади. Думаю, протягом цього тижня проявляться ті кроки, які ми зробили", – розповіла Наталія Зарицька.

Вона також озвучила основні питання, на яких зосередилися нині рідні захисників Азовсталі. Це, по-перше, дієва гаряча лінія, на якій родичам відповідали б на питання, що їх цікавлять; по-друге, напрацьований алгоритм дій, за яким мали б діяти рідні тих, хто потрапив у полон або зник безвісти; по-третє, вимога дотримання правил Женевської конвенції, як-от право на спілкування двічі на тиждень.

"У цьому напрямку діємо, комунікуємо не лише з українським урядом, а й з урядами третіх країн, які зробили так, що невидимі нитки спрацювали і нам відкривають", – сказала Зарицька.

Дружина воїна "Азову" наголосила, що рідні захисників Маріуполя хочуть налагодити кращу комунікацію з Червоним хрестом, адже наразі вони навіть не знають, чи є представники цієї організації там, де перебувають їхні чоловіки.

Нагадаємо, 16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важко поранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану. А перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

Під час брифінгу 30 травня родичі військових, що захищали Азовсталь, заявили, що вимагають від Росії дотримуватися правил Женевської конвенції до своїх рідних. А також закликали всі організації, суспільство та блогерів говорити про героїв Азовсталі, щоб повернути їх додому.

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