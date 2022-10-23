Про це Дмитро Кулеба написав у твіттері.

"У розмові з Урмасом Рейнсалу ми привітали підтримку Радою ЄС необхідності притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії проти України. Обговорили наступні кроки на шляху до Спецтрибуналу", - зазначив він.

Крім того, міністри скоординували спільні зусилля з переконування партнерів надати Україні більше систем ППО.

13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Уперше в історії Рада Європи заявила, що Україні потрібно дати зброю, зокрема системи ППО для захисту цивільного населення. Серед інших найважливіших кроків резолюції - якнайшвидше створення міжнародного трибуналу для Росії. Також зазначили, що перебування РФ у Радбезі ООН є нелегальним.

16 жовтня голови МЗС Естонії, Латвії та Литви закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для вищого політичного керівництва Росії.

22 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованих ракетних ударів закликав негайно надати Україні необхідні системи протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський прокоментував важливість надання партнерами ППО для України, пояснивши, що через нестачу протиповітряної оборони страждає українська енергетика.

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