Кулеба обговорив з естонським колегою наступні кроки для створення Спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ проти України
Голови МЗС України й Естонії Дмитро Кулеба й Урмас Рейнсалу обговорили надання українцям ППО та створення Спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ
Про це Дмитро Кулеба написав у твіттері.
"У розмові з Урмасом Рейнсалу ми привітали підтримку Радою ЄС необхідності притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії проти України. Обговорили наступні кроки на шляху до Спецтрибуналу", - зазначив він.
Крім того, міністри скоординували спільні зусилля з переконування партнерів надати Україні більше систем ППО.
- 13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Уперше в історії Рада Європи заявила, що Україні потрібно дати зброю, зокрема системи ППО для захисту цивільного населення. Серед інших найважливіших кроків резолюції - якнайшвидше створення міжнародного трибуналу для Росії. Також зазначили, що перебування РФ у Радбезі ООН є нелегальним.
- 16 жовтня голови МЗС Естонії, Латвії та Литви закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для вищого політичного керівництва Росії.
- 22 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованих ракетних ударів закликав негайно надати Україні необхідні системи протиповітряної оборони.
- Президент Володимир Зеленський прокоментував важливість надання партнерами ППО для України, пояснивши, що через нестачу протиповітряної оборони страждає українська енергетика.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе