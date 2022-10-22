Не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО, - Кулеба про масований ракетний обстріл України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованих ракетних ударів 22 жовтня закликав негайно надати Україні необхідні системи протиповітряної оборони
Про це Кулеба написав у twitter.
За його словами, після нових атак на критичну інфраструктуру, в західних столицях не мають права більше зволікати із наданням Україні систем ППО.
"Субота в Україні розпочалася зі шквалу російських ракет, націленого на критичну цивільну інфраструктуру. Частину ми перехопили, інші вразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО для України", - написав Кулеба.
- 22 жовтня росіяни завдали удару по Хмельницькому, унаслідок чого місто залишилося без світла.
- Також у суботу в Луцьку окупанти обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури, унаслідок чого частина міста залишилася без електроенергії.
- Крім цього, росіяни завдали двох ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеській області.
- У Черкаській області прогриміли вибухи, у двох районах наразі відсутня електроенергія.
- Загалом сили протиповітряної оборони знищили 18 російських крилатих ракет.
- В Укренерго заявили, що масштаби пошкоджень енергетичних об'єктів України внаслідок масованого удару 22 жовтня можуть перевершити за шкодою наслідки атак 10-12 жовтня.
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