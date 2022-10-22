English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО, - Кулеба про масований ракетний обстріл України

Не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО, - Кулеба про масований ракетний обстріл України

22 жовтня, 2022 субота
12:36
війна з Росією Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованих ракетних ударів 22 жовтня закликав негайно надати Україні необхідні системи протиповітряної оборони

Про це Кулеба написав у twitter

За його словами, після нових атак на критичну інфраструктуру, в західних столицях не мають права більше зволікати із наданням Україні систем ППО.  

"Субота в Україні розпочалася зі шквалу російських ракет, націленого на критичну цивільну інфраструктуру. Частину ми перехопили, інші вразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО для України", - написав Кулеба. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ППО
МЗС України
Дмитро Кулеба
ракетний удар
зброя для України
Читайте також:
21 жовтня, 2022 п'ятниця
У Херсоні внаслідок удару по переправі "денацифікувався" російський пропагандист Клоков
обстріл ракета
22 жовтня, 2022 субота
На Черкащині прогриміли вибухи, два райони області лишилися без світла
21 жовтня, 2022 п'ятниця
Українська авіація змінила тактику після отримання американських ракет, - речник Повітряних сил ЗСУ
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.94
    Купівля 39.94
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 38.27
    Продаж 39.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
22 жовтня
13:37
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпіна переобрали на посаду генсекретаря Компартії Китаю
13:24
Оновлено
електроенергія
Росіяни атакували ракетами Хмельниччину, у двох районах області відсутня електроенергія
13:23
Ракетний удар
РФ вдруге за добу атакувала Волинь: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
13:20
Борис Джонсон
Джонсон терміново повертається до Британії, щоб спробувати повернути посаду прем'єра
13:17
Каховське водосховище
Окупанти заявили, що почали скидати з Каховського водосховища воду
13:13
На Херсонщині ЗСУ збили російський вертоліт
12:56
Оновлено
Обстріляні будинки в Бахмуті
На Донеччині росіяни за добу вбили трьох цивільних, поранили 10, пошкодили будинки й електролінії
12:49
Джорджія Мелоні
Мелоні склала присягу прем’єр-міністра Італії
12:15
OPINION
Андрій Бондар
"Я їх усіх поіменно знаю. Ніхто не сховається"
12:13
світло
Масштаби пошкоджень через новий удар РФ по енергосистемі України можуть перевершити наслідки атак 10-12 жовтня, - Укренерго
12:01
Німеччина уряд
Глави Міноборони та МЗС та Німеччини вимагають від міністра фінансів збільшити військову допомогу Україні
11:51
Українська ППО ЗСУ
Під час масованої суботньої атаки знищено 18 російських крилатих ракет
11:35
Оновлено
обстріл ракета
На Черкащині прогриміли вибухи, два райони області лишилися без світла
11:26
Ілон Маск
Білий дім обговорює з Маском постачання Starlink протестувальникам в Ірані
11:08
вибух, Узбекистан, військсклад
В Узбекистані на військовому складі стався вибух
11:05
збита ракета
Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Кіровоградської області
10:49
електроенергія
РФ завдала двох ракетних ударів по енергооб'єкту на Одещині, постраждали три людини
10:46
Ексклюзив
Херсон
Звільнення Херсону відбуватиметься у кілька етапів, - військовий експерт Світан
10:30
МВФ
МВФ закликав Україну відмовитись від зниження податків
10:28
Оновлено
ППО
На Київщині сили ППО збили кілька ракет, які летіли на столицю
10:06
Оновлено
ракета
У Луцьку росіяни влучили в об'єкт енергетики, у частині міста немає світла, поранено людину
10:05
Ексклюзив
ЗСУ
Військові готові зустріти ворога при спробі вторгнення з Білорусі, - речник Держприкордонслужби
10:05
OPINION
Сергій Фурса
Бездушні ринки зжерли Ліз Трасс
09:59
Світло
В Укренерго попередили про відключення електроенергії у Києві та чотирьох областях
09:49
Рівне
Росіяни завдали удару по Рівненщині
09:39
втрати рф
За добу Росія втратила 320 своїх військових, 16 безпілотників і літак
09:17
Антонівський міст
Британська розвідка дізналася, як РФ намагається розв'язати проблему з пошкодженими мостами у Херсоні
08:48
Китай
Китай засудив санкції ЄС проти Ірану за постачання РФ зброї для війни проти України
08:40
на фото: руйнування
Росіяни вночі гатили по Нікопольщині, майже 1000 родин лишилися без світла
08:28
мобілізація рф
Росія вербує бойовиків у одній із країн Близького Сходу, - Генштаб ЗСУ
08:15
Ексклюзив
пам'ятник Катерині ІІ в Одесі
Більшість одеситів проголосували за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ, - депутат райради
07:55
окупанти в Херсоні
Росіяни перевдягаються у Херсоні у цивільне та готуються до вуличних боїв, - Генштаб ЗСУ
07:36
Ріші Сунак
У Британії Сунак зібрав необхідну кількість голосів, аби стати претендентом на посаду прем'єра, - Sky News
07:12
Дональд Трамп
Трамп отримав повістку на слухання у Конгресі США щодо штурму Капітолія
06:48
Президент США Джо Байден
Допомога США Україні потрібна НАТО та Європі, аби Путін не зміг досягти успіху, - Байден
06:28
На фото Каховська ГЕС
Росіяни хочуть підірвати дамбу на Каховській ГЕС, аби не дозволити ЗСУ підійти до Криму, - ISW
05:45
Інфографіка
"Олександрія" - "Минай"
УПЛ: розклад 9-го туру чемпіонату України з футболу
05:21
Дрон Shahed-136
Росія вдарила по звільнених населених пунктах Бериславського району дроном-камікадзе
05:05
Українська авіація обстріляла позиції ППО росіян біля Каховки
04:53
гаубиця FH-70
Артилерія ЗСУ знищила 3 російські склади з боєприпасами у Бериславському районі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV