Про це Кулеба написав у twitter.

За його словами, після нових атак на критичну інфраструктуру, в західних столицях не мають права більше зволікати із наданням Україні систем ППО.

"Субота в Україні розпочалася зі шквалу російських ракет, націленого на критичну цивільну інфраструктуру. Частину ми перехопили, інші вразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО для України", - написав Кулеба.

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