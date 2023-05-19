Кулеба перебуває з візитом у Португалії
У п'ятницю, 19 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідує Португалію з робочим візитом
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
Глава української дипломатії проведе переговори із міністром закордонних справ Жоау Гомешем Кравіньо та міністеркою оборони Еленою Каррейраш.
"Ключовими темами стануть надання Україні нової військової допомоги, Формула миру Президента Зеленського, координація напередодні саміту НАТО в Вільнюсі, створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії, просування до членства в ЄС та відновлення України", - йдеться у дописі.
- 18 травня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 у Хіросімі по відеозв'язку. Раніше в ОП припускали візит українського лідера до Японії.
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