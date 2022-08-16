Про це повідомляє gordonua.

За словами Кулеби, під час переговорів Лавров виглядав невпевненим та суворо дотримувався офіційної лінії.

"Не такий страшний чорт, як його малюють. Він був невпевнений у собі. Він дотримувався суворо, стовідсотково офіційної лінії: "неонацисти". У кімнаті на дев'ять осіб, без преси – без нікого – я на самому початку сказав: "Пане міністре, до цього ви про мене і мою країну наговорили публічно, я – про вас і про вашу країну багато наговорив публічно. Але я пропоную: поки нас тут дев'ятеро, давайте це все взагалі забудемо просто і відверто поговоримо. Що ви хочете? Ну, реально, що ви хочете?" І він просто у відповідь почав верзти всі ці нісенітниці про денацифікацію, демілітаризацію", - сказав Кулеба.

Він додав, що після зустрічі він переконався, що Лавров вірить в усе, що говорить.

"Якщо я до цього вважав, що він, може, все-таки не вірить у це все, а просто ніби відпрацьовує. В Анталії я вийшов із цієї зустрічі повністю переконаним, що він вірить у все те, що він говорить. Він розповідав, що всі фотографії вагітних з розбомбленого в Маріуполі пологового будинку – це фейки, це монтаж. Почав про утиски російської мови розповідати", - пригадав Кулеба.

Переговори між Дмитром Кулебою та Сергієм Лавровим відбулися 10 березня 2022 року в Анталії.

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