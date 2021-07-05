Кулеба: Станом на зараз кордон з Білоруссю працює
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву Олександра Лукашенка про закриття Білоруссю кордону з Україною. За його словами, наші громадяни можуть його перетинати
Про це Кулеба заявив в ході форуму "Україна 30. Міжнародна політика", інформує РБК-Україна.
"Заяви його про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройдуть жоден фактчекінг тому, що це просто не відповідає дійсності, як і його заяви про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, станом на зараз кордон працює", - запевнив міністр.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонним військам перекрити кордон з Україною.
- У Міністерстві закордонних справ відреагували на наказ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка закрити кордон з Україною.
- Державна прикордонна служба заявила, що немає ніяких ознак закриття кордону з Білоруссю.
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