Кулеба: Станом на зараз кордон з Білоруссю працює

Про це Кулеба заявив в ході форуму "Україна 30. Міжнародна політика", інформує РБК-Україна.

"Заяви його про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройдуть жоден фактчекінг тому, що це просто не відповідає дійсності, як і його заяви про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, станом на зараз кордон працює", - запевнив міністр.

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