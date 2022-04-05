Кулеба закликав ввести проти РФ "матір усіх санкції, аби не допустити "нових Буч"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ припинити купувати енергоносії з РФ, аби зупинити звірства окупантів в Україні
Про це Кулеба написав у twitter.
За його словами, якщо ніхто не купуватиме російські нафту, газ та вугілля, путінська військова машина зупиниться за лічені місяці.
"Щоб запобігти "новим Бучам", введіть матір усіх санкцій: припиніть купувати нафту, газ та вугілля в Росії. Припиніть фінансувати військову машину Путіна. Російська економіка - і її війна - зупиняться за лічені місяці. Кілька місяців затягування поясів коштуватимуть тисяч врятованих життів", - написав Кулеба.
- Литва, Латвія та Естонія з 1 квітня відмовились від закупівлі газу у Росії.
- 2 квітня Bloomberg повідомив, що Росія у 2022 році може заробити майже $321 млрд на експорті енергоносіїв, якщо не буде запроваджено ембарго.
- Європейський Союз 6 квітня розгляне питання про запровадження ембарго на купівлю російських енергоносіїв.
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