Кулеба закликав ввести проти РФ "матір усіх санкції, аби не допустити "нових Буч"

Про це Кулеба написав у twitter.

За його словами, якщо ніхто не купуватиме російські нафту, газ та вугілля, путінська військова машина зупиниться за лічені місяці.

"Щоб запобігти "новим Бучам", введіть матір усіх санкцій: припиніть купувати нафту, газ та вугілля в Росії. Припиніть фінансувати військову машину Путіна. Російська економіка - і її війна - зупиняться за лічені місяці. Кілька місяців затягування поясів коштуватимуть тисяч врятованих життів", - написав Кулеба.



To avert ‘new Buchas’, impose the mother of all sanctions: stop buying oil, gas, and coal from Russia. Stop financing Putin’s war machine. Russian economy — and its war — would stop in the matter of months. A few months of tightening your belts are worth thousands of saved lives. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 5, 2022

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