Культовий футболіст Ібрагімович заговорив про президентські амбіції

Про це повідомляє The Guardian.



За словами Ібрагімовича, політика ділить людей, а спорт об'єднує.



"Спорт об'єднує людей. Політика ділить людей. Якщо говорити про расизм, це зовсім інше. Я з цим не згоден. Але я не займаюсь політикою. Якби я це зробив, я був би президентом зараз. Але я не займаюсь політикою. Я займаюся спортом. Так ти поширюєш кохання", - заявив швед.

Чинний контракт Златана Ібрагімовича з "Міланом" закінчується у червні 2022 року. У нинішньому сезоні він зіграв за італійський топ-клуб 9 матчів, забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі.

Швед також виступав за шведський "Мальме", нідерландський "Аякс", італійські "Ювентус", "Інтер", іспанську "Барселону", французький ПСЖ, англійський "Манчестер Юнайтед" і "Лос-Анджелес Гелаксі" зі США.

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