Культовий футболіст Ібрагімович заговорив про президентські амбіції
Легендарний нападник італійського "Мілана" Златан Ібрагімович вважає, що він міг би стати президентом, якби займався політикою
Про це повідомляє The Guardian.
За словами Ібрагімовича, політика ділить людей, а спорт об'єднує.
"Спорт об'єднує людей. Політика ділить людей. Якщо говорити про расизм, це зовсім інше. Я з цим не згоден. Але я не займаюсь політикою. Якби я це зробив, я був би президентом зараз. Але я не займаюсь політикою. Я займаюся спортом. Так ти поширюєш кохання", - заявив швед.
Чинний контракт Златана Ібрагімовича з "Міланом" закінчується у червні 2022 року. У нинішньому сезоні він зіграв за італійський топ-клуб 9 матчів, забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі.
Швед також виступав за шведський "Мальме", нідерландський "Аякс", італійські "Ювентус", "Інтер", іспанську "Барселону", французький ПСЖ, англійський "Манчестер Юнайтед" і "Лос-Анджелес Гелаксі" зі США.
- 4 жовтня стало відомо, що "Мілан" видав найкращий старт у чемпіонаті Італії з футболу починаючи з сезону 2003/04.
- 8 жовтня захисник "Мілану" Сімон К'єр потрапив у список претендентів на "Золотий м'яч-2021".
- 13 жовтня голкіпер італійського "Мілану" Майк Меньян отримав травму через яку пропустить 10 тижнів.
- 27 жовтня "Мілан" продовжив контракт з центрбеком Сімоном К'єром.
- 18 листопада "Мілан" вирішив продовжити контракт із шведським ветераном Златаном Ібрагімовичем ще на один сезон.
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