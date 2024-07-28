Актор Андрій Лузан показав, як проходить вишкіл у ЗСУ

Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема, Андрій Лузан розповів про нормативи з фізичної підготовки та написав, що побив рекорд.

"30 секунд віджимань. 30 секунд присідань. 30 секунд напівбьорпі без випригувань (ноги в опорі лежачі до грудей). Човниковий біг. Результат 107. На відмінно 70 треба", - зазначив актор та показав відео тесту з фізпідготовки.

"Я радий своєму рівню підготовки стосовно устаткування. В мене є все на всі випадки життя. І це дає можливість почувати себе в певній зоні комфорту. А це дуже важливо, коли ти місяць будеш жити в лісі", - написав він.