Актор Андрій Лузан показав, як проходить вишкіл у ЗСУ
Співзасновник гумористичного каналу "Леви на джипі" та благодійного фонду, який збирає донати для ЗСУ, Андрій Лузан показав, як проходить вишкіл у Збройних силах України
Про це він повідомив у Telegram.
Зокрема, Андрій Лузан розповів про нормативи з фізичної підготовки та написав, що побив рекорд.
"30 секунд віджимань. 30 секунд присідань. 30 секунд напівбьорпі без випригувань (ноги в опорі лежачі до грудей). Човниковий біг. Результат 107. На відмінно 70 треба", - зазначив актор та показав відео тесту з фізпідготовки.
"Я радий своєму рівню підготовки стосовно устаткування. В мене є все на всі випадки життя. І це дає можливість почувати себе в певній зоні комфорту. А це дуже важливо, коли ти місяць будеш жити в лісі", - написав він.
- На початку липня Андрій Лузан повідомив, що мобілізується 6 липня.
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