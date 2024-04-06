Актора з серіалу "1923" Коула Брінгса Плента знайшли мертвим після звинувачення в домашньому насильстві

Про це повідомляє BBC.

Минулого тижня сім'я актора заявила про його зникнення після того, як він "пропустив зустріч зі своїм агентом для телешоу, що нехарактерно для нього", а його мобільний телефон був вимкнений.

Востаннє його бачили, коли він виїжджав з Лоуренса, штат Канзас, рано вранці минулої неділі.

А у п'ятницю, 5 квітня, тіло актора було знайдено після того, як місцева поліція відправила наряд для огляду порожнього автомобіля.

Підозрюваним у справі про домашнє насильство актора назвала у вівторок поліція Лос-Анджелеса, заявивши, що у них є "достатні підстави для його арешту".

"Офіцери відреагували на повідомлення про жінку, яка кричала про допомогу, але підозрюваний втік до прибуття офіцерів, - йдеться в заяві поліції. - Слідство встановило особу Брінгса Пленті, і дорожні камери зафіксували, як він покинув місто одразу після інциденту, поїхавши на південь по 59-му шосе.

Довідково: Коул Брігс Пленті зіграв роль Піта Пленті Хмари в американському вестерн-драматичному телесеріалі "1923", приквелі популярного серіалу "Єллоустоун", який розповідає про покоління сім'ї Даттонів, що пережило сухий закон, посуху і ранні стадії Великої депресії.