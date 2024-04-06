Актора з серіалу "1923" Коула Брінгса Плента знайшли мертвим після звинувачення в домашньому насильстві
Американський актор Коул Брігс Пленті, який зіграв у приквелі "Єллоустоуну" серіалі "1923", був знайдений мертвим у штаті Канзас після того, як його звинуватили у домашньому насильстві
Про це повідомляє BBC.
Минулого тижня сім'я актора заявила про його зникнення після того, як він "пропустив зустріч зі своїм агентом для телешоу, що нехарактерно для нього", а його мобільний телефон був вимкнений.
Востаннє його бачили, коли він виїжджав з Лоуренса, штат Канзас, рано вранці минулої неділі.
А у п'ятницю, 5 квітня, тіло актора було знайдено після того, як місцева поліція відправила наряд для огляду порожнього автомобіля.
Підозрюваним у справі про домашнє насильство актора назвала у вівторок поліція Лос-Анджелеса, заявивши, що у них є "достатні підстави для його арешту".
"Офіцери відреагували на повідомлення про жінку, яка кричала про допомогу, але підозрюваний втік до прибуття офіцерів, - йдеться в заяві поліції. - Слідство встановило особу Брінгса Пленті, і дорожні камери зафіксували, як він покинув місто одразу після інциденту, поїхавши на південь по 59-му шосе.
Довідково: Коул Брігс Пленті зіграв роль Піта Пленті Хмари в американському вестерн-драматичному телесеріалі "1923", приквелі популярного серіалу "Єллоустоун", який розповідає про покоління сім'ї Даттонів, що пережило сухий закон, посуху і ранні стадії Великої депресії.
- 29 березня повідомлялось, що перший темношкірий чоловік, який отримав "Оскар" за роль другого плану у фільмі "Офіцер і джентльмен", зірка кіно і телебачення Луї Ґоссетт-молодший помер у віці 87 років.
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