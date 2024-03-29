У віці 87 років помер перший темношкірий володар премії "Оскар" Луїс Ґоссетт-молодший
Перший темношкірий чоловік, який отримав "Оскар" за роль другого плану у фільмі "Офіцер і джентльмен", зірка кіно і телебачення Луї Ґоссетт-молодший помер у віці 87 років
Про це повідомляє CNN.
"З глибоким жалем повідомляємо, що наш улюблений батько помер сьогодні вранці. Ми хотіли б подякувати всім за співчуття в цей час. Будь ласка, поважайте приватне життя сім'ї в цей важкий час", - йдеться в заяві сім'ї, яку поширив давній публіцист Ґоссета.
У 2010 році акторові діагностували рак простати, після чого він вирішив публічно розповісти про це, "щоб показати приклад великій кількості афроамериканських чоловіків, які стають жертвами цієї хвороби через те, що в нашій громаді порівняно мало уваги приділяється профілактичним оглядам і ранньому лікуванню".
Довідково: Ґоссет дебютував на сцені в підлітковому віці. Він отримав свою першу роль на Бродвеї у віці 15 років у постановці "Зроби гігантський крок".
Водночас Ґоссет продовжував удосконалювати свою майстерність, орієнтуючись на Голлівуд, відвідуючи курси акторської майстерності разом з Мерилін Монро та Мартіном Ландау.
У 1961 році відбувся кінодебют Ґоссета у фільмі "Ізюм на сонці". Згодом, у 1977 році, він зіграв Фідлера у новаторському телевізійному серіалі "Коріння". Ця роль принесла йому "Еммі".
У 1982 році він зіграв роль інструктора морської піхоти у фільмі "Офіцер і джентльмен".
За роль борця за громадянські права Сідні Вільямса у фільмі "Історія Жозефіни Бейкер" на каналі HBO у 1992 році він отримав премію "Золотий глобус".
- 16 березня повідомлялось, що альпініст, письменник і кінорежисер Девід Брішірс, який був співрежисером і співпродюсером документального фільму IMAX 1998 року про сходження на Еверест, помер у віці 68 років.
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