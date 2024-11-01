АРМА оголосило перші 50 онлайн-аукціонів з продажу картин Медведчука

Про це повідомили на сторінці Прозорро.Продажі у facebook.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на продаж частину арештованих картин екснардепа Віктора Медведчука. Загальна стартова вартість цих картин становить понад 700 тис. грн. Всього колекція налічує 136 картин, кожна з яких буде виставлена на електронні торги.

Реалізатором цих активів в управлінні АРМА став акредитований в системі майданчик Тендер online, який виграв конкурс з організації даних торгів.

Серед виставлених на онлайн-аукціони картин найдорожчим є полотно Адальберта Мартона "Сільський пейзаж з річкою на тлі гір", датоване другою половиною XX століття. Стартова вартість цієї роботи становить понад 76 тис. грн.

Перші онлайн-аукціони заплановані на 13 листопада. Електронні торги пройдуть за правилами англійського аукціону, який передбачає три раунди на підвищення ціни.

Взяти участь в онлайн-аукціоні можна зареєструвавшись на одному з понад 40 акредитованих у системі Прозорро.Продажі майданчиків.