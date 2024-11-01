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Головна Культура АРМА оголосило перші 50 онлайн-аукціонів з продажу картин Медведчука

АРМА оголосило перші 50 онлайн-аукціонів з продажу картин Медведчука

Дар'я Тарасова
1 листопада, 2024 п'ятниця
22:00
Культура

Агентство з розшуку та менеджменту активів в системі Прозорро.Продажі оголосило перші 50 онлайн-аукціонів з продажу арештованих картин екснардепа Віктора Медведчука

Зміст

Про це повідомили на сторінці Прозорро.Продажі у facebook.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на продаж частину арештованих картин екснардепа Віктора Медведчука. Загальна стартова вартість цих картин становить понад 700 тис. грн. Всього колекція налічує 136 картин, кожна з яких буде виставлена на електронні торги.

Реалізатором цих активів в управлінні АРМА став акредитований в системі майданчик Тендер online, який виграв конкурс з організації даних торгів.

Серед виставлених на онлайн-аукціони картин найдорожчим є полотно Адальберта Мартона "Сільський пейзаж з річкою на тлі гір", датоване другою половиною XX століття. Стартова вартість цієї роботи становить понад 76 тис. грн.

Перші онлайн-аукціони заплановані на 13 листопада. Електронні торги пройдуть за правилами англійського аукціону, який передбачає три раунди на підвищення ціни.

Взяти участь в онлайн-аукціоні можна зареєструвавшись на одному з понад 40 акредитованих у системі Прозорро.Продажі майданчиків.

  • Наприкінці серпня АРМА виставило на Prozorro.Продажі колекцію наручних годинників екснардепа Віктора Медведчука.
  • Станом на 7 вересня АРМА реалізувало на аукціоні на Prozorro.Продажі частину колекції наручних годинників екснардепа Віктора Медведчука за майже 3,6 мільйона гривень. Серед них - із зображенням Оксани Марченко.
  • 15 жовтня АРМА реалізувало на аукціоні останній годинник екснардепа Віктора Медведчука за 285 тис. грн. 

 

Теги:
Новини
мистецтво
Віктор Медведчук
ProZorro.Продажі
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