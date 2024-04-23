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Артефакти з 6 тисячоліття до н.е.: київські митники вилучили цінну знахідку

23 квітня, 2024 вiвторок
20:34
Культура Київські митники вилучили з посилки три археологічні артефакти з 6 тисячоліття до н.е.

Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення київські митники вилучили з посилки три археологічні артефакти з 6 тисячоліття до н.е.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

У посилці, яка прямувала з Кривого Рогу до США митники виявили нуклеуси - кам’яні ядрища з кременю.

Фото: Державна митна служба України


У Національному музеї історії України, куди відправили знахідку, виявили, що митники знайшли автентичні нуклеуси. Походженням вони з північно-західної та західної частин України. Найбільший з них завдовжки 15 см.

Фото: Державна митна служба України


Артефакти належать до матеріалів археологічних культур періоду "неоліт - доба бронзи", приблизно 6-2 тисячоліття до н.е. Вони мають культурну та історичну цінність.

Довідка: нуклеуси – це кам’яні ядрища з кременю, обсидіану, яшми тощо. В давнину від них сколювали гострі пластини, що потім використовувалися як кам’яні знаряддя, наприклад - ножі.

Предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі України. Тож, стосовно громадянина, який відправляв культурні цінності за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Нуклеуси вилучили.

  • У вересні 2022 року на митниці США затримали посилку з РФ, у якій були три скіфські мечі VI-V ст. до н.е. та крем'яний наконечник сокири III тисячолітня до н.е.. Їх передали українському посольству в США.
Теги:
Україна
митниця
Кривий Ріг
США
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