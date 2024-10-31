Бандуристка Krutь розповіла, що розійшлася з чоловіком, бо він нелегально виїхав за кордон

Про це вона сказала в інтервʼю Марії Єфросиніній.

Українська співачка Марина Круть поділилась, що не хоче наразі будувати стосунки, оскільки спершу хоче подолати депресію.

"Я дуже сильно хочу закохатися і зустріти свою людину. Я хочу сім'ю, діточок, будинок у Карпатах, я хочу лабрадора. Я хочу цього всього, мені це дуже щемке і терпке. Я спрагла до цього. Але є трішки тимчасових "але". Перше "але" - це депресія. Я свідомо не вступаю зараз у жодні серйозні стосунки з чоловіками, які навіть говорять мені, що кохають. У цьому стані я боюся бути співзалежною і в цьому стані я боюся, що можу побудувати не до кінця здорові стосунки для себе", - зазначила Круть.

Вона зауважила, що кохання допомогло б їй одужати від депресії, але музикантка хоче розв'язати свою проблему не таким чином, а викорінивши проблему.

Співачка також розповіла про свої останні стосунки.

"Так сталося, що останні мої стосунки закінчилися тим, що хлопець виїхав нелегально за кордон і прийняв рішення будувати своє життя за кордоном. Мені довелося ухвалити важке рішення, хоч він був дуже близький моєму серцю. У мене було багато надій на ці стосунки, але я прийняла важке рішення розійтися з ним. Навіть не тому, що він це зробив. У мене є багато друзів на війні і людей, які втратили своїх близьких. Усі ці втрати не можуть не писати мене як людину і не можуть не створювати мої принципи. Я розійшлася, тому що розумію, що ми будемо жити в різних контекстах", - розповіла виконавиця.

Вона додала, що кожна подія в Україні буде "потовщувати стіну" між ними, вони будуть жити в різних контекстах.