Будинок голлівудської акторки Кари Делевінь вартістю $7 млн повністю знищено пожежею
У п'ятницю, 15 березня, акторка Кара Делевінь повідомила про пожежу, яка знищила її будинок у Лос-Анджелесі вартістю 7 млн доларів
Про це повідомляє The Telegraph.
Кара Делевінь розмістила в Інтернеті відео з пожежною машиною і миготливими вогнями після повідомлень про те, що її будинок охоплений полум'ям.
Фото: Скриншот історії в Instagram
"Пожежники прибули на виклик до чотириповерхової будівлі, з другого поверху якої виходив вогонь, - йдеться у звіті пожежної служби Лос-Анджелеса. - Після того як пожежники увійшли в будівлю, щоб ліквідувати залишки полум'я, бригади провітрили будівлю, щоб видалити застарілий дим, і провели пошук постраждалих"
Команді з 40 пожежників знадобилася 21 хвилина, щоб загасити вогонь.
Згідно з повідомленнями пожежної служби Лос-Анджелеса, постраждалих в результаті пожежі не було, а причина займання наразі з'ясовується.
У своїй сторіз в Instagram Делевінь подякувала пожежникам за порятунок двох її котів, які, як вона спершу думала, загинули під час пожежі.
Фото: Скриншот історії в Instagram
"Моє серце сьогодні розбите. Я не можу в це повірити, - поділилася вона. - Життя може змінитися в одну мить. Тому цінуйте те, що маєте".
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