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Дитяче Євробачення - 2024: 15 листопада розпочинається перший етап голосування

Дар'я Тарасова
15 листопада, 2024 п'ятниця
14:58
Культура На фото: Дитяче Євробачення

Перший етап голосування на Дитячому Євробаченні-2024 розпочнеться 15 листопада о 21:00, голосувати можна і за представника своєї країни

Зміст

Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі "Євробачення Україна".

22-й Дитячий пісенний конкурс "Євробачення" цьогоріч уперше в історії пройде в Іспанії. Фінал відбудеться 16 листопада на арені Caja Mágica в Мадриді, попри те, що пріоритетне право на проведення конкурсу мала Франція після перемоги Зої Клозюр на конкурсі 2023 року.

Вже сьогодні, 15 листопада, розпочнеться перший етап голосування на Дитячому Євробаченні-2024. На конкурсі можна голосувати за представника своєї країни.

Переможця Дитячого Євробачення – 2024 визначать за результатами голосування глядачів (50%) та журі 17 країн-учасників (50%).

  • Україну на Дитячому Євробаченні - 2024 представлятиме 12-річний Артем Котенко. Пісня 12-річного Артема присвячена темі дому як місця сили та теплих почуттів. У ній йдеться про те, як важливо мати простір, що дарує затишок і безпеку, особливо для українців, які втратили свої домівки або змушені були їх покинути через війну. Конкурсну заявку для Артема написала музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова.
  • Цього року кількість заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення встановила рекорд. Загалом надійшло 309 заявок, з них 272 були від сольних виконавців. Серед них відібрали лонгліст з 15 артистів для участі в літній "зірковій школі". За результатами вокальних прослуховувань та іспиту з хореографії зіркові наставники TAYANNA, Michelle Andrade та Євген Хмара разом із командою Нацвідбору – музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою, сонграйтером Євгеном Тріпловим та креативним продюсером Євгеном Котом – вибрали шістьох фіналістів.
  • Зʼявився рекап-ролик з кількасекундними уривками пісень усіх 17 учасників Дитячого Євробачення, які 16 листопада змагатимуться за перемогу в Іспанії
     
Теги:
Новини
Євробачення
музика
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