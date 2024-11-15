Дитяче Євробачення - 2024: 15 листопада розпочинається перший етап голосування

Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі "Євробачення Україна".

22-й Дитячий пісенний конкурс "Євробачення" цьогоріч уперше в історії пройде в Іспанії. Фінал відбудеться 16 листопада на арені Caja Mágica в Мадриді, попри те, що пріоритетне право на проведення конкурсу мала Франція після перемоги Зої Клозюр на конкурсі 2023 року.

Вже сьогодні, 15 листопада, розпочнеться перший етап голосування на Дитячому Євробаченні-2024. На конкурсі можна голосувати за представника своєї країни.

Переможця Дитячого Євробачення – 2024 визначать за результатами голосування глядачів (50%) та журі 17 країн-учасників (50%).