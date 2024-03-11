"Для всіх, хто хоче знати, як виглядає рускій мір": голова МЗС Литви похвалив фільм "20 днів у Маріуполі"

Про це він написав у соцмережі X.

"Найкращий документальний фільм цього року й обов'язковий до перегляду для всіх, хто хоче знати, як виглядає рускій мір. Подивіться і зрозумійте, чому Україна ніколи не здасться", - висловився дипломат.

Про фільм "20 днів у Маріуполі"

Фільм "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони прибули до Маріуполя за годину до початку бомбардувань і були останніми журналістами, які залишалися там на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і зафіксували початок знищення міста. Українці відзняли 30 годин матеріалів про нещадні руйнування будинків у Маріуполі, загибель людей, формування братських могил та удар по пологовому будинку. Чернов і Малолєтка надсилали свої фотографії й відео, переховуючись під сходами біля розтрощеного продуктового магазину - єдиного місця в Маріуполі, де зберігався зв’язок. 15 березня вони залишили місто через гуманітарний коридор.

У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди виграв фільм Крістофера Нолана - "Оппенгеймер". Україна вперше виграла "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нагородження авторів фільму, сказав, що стрічка показує правду про російський тероризм.

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