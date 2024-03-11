"Для всіх, хто хоче знати, як виглядає рускій мір": голова МЗС Литви похвалив фільм "20 днів у Маріуполі"
Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає вартим уваги фільм "20 днів у Маріуполі", який отримав премію "Оскар" як найкраща повнометражна документальна стрічка
Про це він написав у соцмережі X.
"Найкращий документальний фільм цього року й обов'язковий до перегляду для всіх, хто хоче знати, як виглядає рускій мір. Подивіться і зрозумійте, чому Україна ніколи не здасться", - висловився дипломат.
Про фільм "20 днів у Маріуполі"
Фільм "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони прибули до Маріуполя за годину до початку бомбардувань і були останніми журналістами, які залишалися там на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і зафіксували початок знищення міста. Українці відзняли 30 годин матеріалів про нещадні руйнування будинків у Маріуполі, загибель людей, формування братських могил та удар по пологовому будинку. Чернов і Малолєтка надсилали свої фотографії й відео, переховуючись під сходами біля розтрощеного продуктового магазину - єдиного місця в Маріуполі, де зберігався зв’язок. 15 березня вони залишили місто через гуманітарний коридор.
- У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди виграв фільм Крістофера Нолана - "Оппенгеймер". Україна вперше виграла "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
- Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нагородження авторів фільму, сказав, що стрічка показує правду про російський тероризм.
Читайте також: "Я б дуже хотіла, щоб цього фільму ніколи не було", – продюсерка "20 днів у Маріуполі" Василіса Степаненко
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.12 Купівля 38.12Продаж 38.63
- EUR Купівля 41.56Продаж 42.33
- Актуальне
- Важливе