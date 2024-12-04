Євробачення-2025: гурт NeonoeN з Чорногорії відмовився від участі у пісенному конкурсі

Про це повідомляється на сайті мовника RTCG.

Тиждень тому гурт NeonoeN переміг у національному відборі на Євробачення в Чорногорії Montesong. Їхня перемога спричинила бурхливе обговорення в суспільстві, оскільки підіймалося питання правомірності участі музикантів у пісенному конкурсі. Їхньою конкурсною піснею стала композиція Clickbait, фрагмент якої в іншому аранжуванні звучав на музичному фестивалі Montesong в червні 2023 року.

Згідно з правилами Євробачення, брати участь у пісенному конкурсі може лише та пісня, яка не була оприлюднена або представлена публіці раніше 1 вересня 2024 року.

Тепер NeonoeN добровільно відмовились від участі в Євробаченні.

"В інтересах суспільства, з бажанням покласти край невизначеності та ще раз зробити свій внесок у музику, заради якої ми тут насамперед перебуваємо, повідомляємо, що ми добровільно відмовляємося від участі в Євробаченні. RTCG обере іншого представника, і ми будемо першими, хто побажає йому удачі та надасть повну підтримку", - наголосили музиканти у своїй заяві.

Артисти гурту поділились, що перемога в нацвідборі принесла їм славу, міру якої вони не вибирали й не могли контролювати. Вони визнали, що трек Clickbait звучав раніше 1 вересня 2024 року.

"Ми зазначаємо, і це підтверджується фактами, що живе виконання робочої версії пісні не поставило під загрозу сам перебіг фестивалю Montesong, а також не могло вплинути на його кінцевий результат і на нашу перемогу. Також факт, що було багато подібних прикладів і що EBU завжди вирішувала, що ці пісні можуть брати участь (одна навіть перемогла на Євробаченні), тому що вони не мали конкурентної переваги перед іншими, і це всім зрозуміло. Проте ми просто не хочемо ані бути частиною будь-яких історій поза музикою, ані просувати власну творчість таким чином", - зауважили NeonoeN.

Артисти додали, що Євробачення ніколи не було для них самоціллю, хоча вони й усвідомлюють, що воно мало б позитивний вплив на їхню музичну карʼєру.

Найближчими днями мовник RTCG прийме рішення щодо нового представника Чорногорії на Євробаченні у Швейцарії у 2025 році.