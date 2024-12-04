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Головна Культура Євробачення-2025: гурт NeonoeN з Чорногорії відмовився від участі у пісенному конкурсі

Євробачення-2025: гурт NeonoeN з Чорногорії відмовився від участі у пісенному конкурсі

Дар'я Тарасова
4 грудня, 2024 середа
15:44
Культура

Гурт NeonoeN, який переміг у Нацвідборі в Чорногорії, відмовився брати участь у Євробаченні-2025, оскільки фрагмент їхньої конкурсної пісні звучав у червні 2023 року

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Про це повідомляється на сайті мовника RTCG.

Тиждень тому гурт NeonoeN переміг у національному відборі на Євробачення в Чорногорії Montesong. Їхня перемога спричинила бурхливе обговорення в суспільстві, оскільки підіймалося питання правомірності участі музикантів у пісенному конкурсі. Їхньою конкурсною піснею стала композиція Clickbait, фрагмент якої в іншому аранжуванні звучав на музичному фестивалі Montesong в червні 2023 року.

Згідно з правилами Євробачення, брати участь у пісенному конкурсі може лише та пісня, яка не була оприлюднена або представлена публіці раніше 1 вересня 2024 року.

Тепер NeonoeN добровільно відмовились від участі в Євробаченні.

"В інтересах суспільства, з бажанням покласти край невизначеності та ще раз зробити свій внесок у музику, заради якої ми тут насамперед перебуваємо, повідомляємо, що ми добровільно відмовляємося від участі в Євробаченні. RTCG обере іншого представника, і ми будемо першими, хто побажає йому удачі та надасть повну підтримку", - наголосили музиканти у своїй заяві.

Артисти гурту поділились, що перемога в нацвідборі принесла їм славу, міру якої вони не вибирали й не могли контролювати. Вони визнали, що трек Clickbait звучав раніше 1 вересня 2024 року.

"Ми зазначаємо, і це підтверджується фактами, що живе виконання робочої версії пісні не поставило під загрозу сам перебіг фестивалю Montesong, а також не могло вплинути на його кінцевий результат і на нашу перемогу. Також факт, що було багато подібних прикладів і що EBU завжди вирішувала, що ці пісні можуть брати участь (одна навіть перемогла на Євробаченні), тому що вони не мали конкурентної переваги перед іншими, і це всім зрозуміло. Проте ми просто не хочемо ані бути частиною будь-яких історій поза музикою, ані просувати власну творчість таким чином", - зауважили NeonoeN.

Артисти додали, що Євробачення ніколи не було для них самоціллю, хоча вони й усвідомлюють, що воно мало б позитивний вплив на їхню музичну карʼєру.

Найближчими днями мовник RTCG прийме рішення щодо нового представника Чорногорії на Євробаченні у Швейцарії у 2025 році.

  • Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.
  • Раніше у липні правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступила проти фінансування пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Питання про це політики запропонували винести на референдум.
  • Наприкінці листопада Базель проголосував за фінансування Євробачення-2025, попри скептично налаштованих депутатів правохристиянської націонал-консервативної партії.
  • На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.
Теги:
Новини
Світ
Євробачення
музика
скандал
Чорногорія
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