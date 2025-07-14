HBO показав перші кадри зі зйомок телесеріалу "Гаррі Поттер"
Телеканал HBO оприлюднив перші кадри зі зйомки телесеріалу HBO "Гаррі Поттер". У серіалі вперше з'явився Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера
Про це пише Variety.
Зазначається, що на кадрах уперше з'явився Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера, який посміхається в костюмі, фірмових круглих окулярах та шкільній формі персонажа. До Маклафліна приєдналися Арабелла Стентон у ролі Герміони Грейнджер та Алістер Стаут у ролі Рона Візлі.
Відомо, що акторів обрали з понад 30 тисяч претендентів, які проходили прослуховування минулої осені.
Кожна з семи книжок про Гаррі Поттера становитиме цілий сезон. За даними Variety, зйомки першого сезону, як очікується, триватимуть до весни 2026 року, а потім, після короткої перерви, розпочнеться виробництво другого сезону.
Що відомо про майбутній серіал "Гаррі Поттер"
У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книжки стануть десятирічним серіалом.
Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль. Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.
У вересні 2024 року телеканал HBO Max розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера.
Американський сценарист Енді Грінвальд, який працюватиме над деякими епізодами майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника і що йому не подобається сувора екранізація книжок.
14 квітня HBO офіційно оголосив імена шістьох дорослих акторів серіалу "Гаррі Поттер". Як і анонсувалося до того, британський актор Паапа Ессьєду зіграє викладача зіллєваріння Северуса Снейпа. Актор Джон Літгоу втілить професора Дамблдора.
Британський актор і комік Нік Фрост зіграє викладача догляду за магічними істотами та лісника Гоґвортсу Рубеуса Геґріда.
27 травня HBO затвердив акторів на ролі Гаррі, Рона і Герміони. На роль Гаррі Поттера запросили Домініка Маклафліна, Герміони Ґрейнджер - Арабеллу Стентон, а Рона Візлі - Аластера Стаута.
На початку червня стали відомі імена акторів, які зіграють тітоньку Петунію та дядька Вернона Дурслів, на виховання яким віддали Гаррі Поттера після загибелі його батьків. А також оголосили акторів на ролі Моллі Візлі, Драко Малфоя, Люціуса Малфоя, Шеймуса Фіннігана, Парваті Патіл, Лаванди Браун і Корнеліуса Фаджа.
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