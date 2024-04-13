Інститут нацпам'яті проти закриття музею Булгакова

Про це йдеться у повідомленні на сайті УІНП.

Там наголошують, що визнання чи невизнання об’єктів, повʼязаних із Булгаковим, символікою російської імперської політики не є "забороною Булгакова", як вже встигли інтерпретувати висновок комісії деякі медіа, а також російська пропаганда.

Отже, висновок комісії стосовно Булгакова не є настановою до закриття Літературно-меморіального музею Булгакова в Києві.

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УІНП водночас зауважує, що якщо підтвердиться зневажливе ставлення письменника до українського державотворення, ідеї незалежної української республіки, виразні симпатії до російської шовіністичної політики, порушать питання подальшої нормалізації його постаті в публічному просторі.

"Принагідно хочемо наголосити, що процес пропрацювання колоніального спадку, який набув значного розмаху після російського повномасштабного вторгнення і законодавчу рамку якому на державному рівні задає згаданий вище закон, не зводиться лише до усунення символіки російської імперської політики з публічного простору. Деколоніальне визволення не може відбутися без якісного осмислення українським суспільством свого минулого. Роль музеїв, які сприятимуть розумінню складних явищ в історії України, у цьому процесі одна з ключових", - підкреслили в Інституті нацпам'яті.

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Там також закликали громадськість розділяти питання уславлення в публічному просторі та доступу до результатів творчої діяльності.