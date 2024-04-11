Якщо серйозно — я особисто ніколи не забуду з позаминулого життя, так би мовити "дискусії" з однією пані, цілком собі, як мені здавалося розумною, цілою редакторкою відомого щотижневика, з міста Кронштадт, це таке собі — так би мовити "город морскої слави" Росії. Там все почалося з якоїсь невинної суперечки про "все предложать и сами все дадут" (улюблений вираз з Майстера — всієї цієї пострадянської культурної шобли — наші постсовки теж до цього відносятся, коли не самому треба впахувати, а "заметять" і "дадут" - обов'язково — ті, хто "сильніше" вас).

Це якраз були часи, коли ранній Путін почав масово за мідний гріш скуповувати всю цю псевдо культурну елітку Росії, дуже добре розуміючи — що значить культурне підґрунтя диктатури та захоплення чужих територій.

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Суперечка швидко, як то водиться у російських культурних діячів, перекинулася на "неіснуючу" Україну. І далі — буквально з піною — всі ці улюблені цитати про кота і кита, про "хто відумал єту україну", обов'язково — про єврейські погроми ну і так далі й тому подібне.

Це була не дискусія про місце Булгакова у світовій/російській літературі. Це було використання Булгакова — як набір цитат, якими закріплялася у свідомості росіянки звичайної псевдокультурної одна штука — всі ці брехливі наративи про Україну.

У ту ніч нас не вигнали на мороз тільки тому, що Аня була вже вагітною Солею, але це було здається єдине, що нас врятувало від ночівлі на вулицях в замерзлому, як скло, і зас*аному по самі вінця "місті марской слави". Вночі звідти було практично неможливо виїхати, а готелі були страшніші за ночівлю на вулиці.

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Всі ці суперечки про Булгакова — це не про нього, чи про його творчість. Музей Булгакова — це не музей його, це літературний музей його літературним героям, ідеальним білогвардійцям, яких не існувало. Це музей всій цій "культурній елітці", яка зараз в Росії, воліє відсидітися за "кремовими шторами" - і як вони кажуть "дєржаться от єтого всего подальше".

Думаю що моя Соломія, яка "чула" всі ті суперечки про "кота і кита" в животі — ніколи Булгакова і не візьме в руки, для неї це російський письменник, а для їх покоління — яке виросло під час війни, принаймні для зрізу бульбашки Солі — російського — не існує. Ніякого. І, судячи зі всього, надовго, якщо не назавжди.

Всі ці дискусії про Булгакова — вони про вчорашнє, про міру того, скільки "минулого" ДОвоєнного ми готові лишити.

Інерційне поклоніння "велікой русской культурє" витікає із невігластва і системної роботи росіян на цьому гібридному фронті, який так добре створює основу для фронту реального.

Джерело

Про автора. Євген Степаненко, режисер-постановник, документаліст, ведучий, сценарист, продюсер

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