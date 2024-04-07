Скажу "для протоколу", стисло.

1. Чи був Булгаков українофобом?

Так, безумовно.

Хоча Київ по-своєму любив. Але — російський Київ. Український щиро ненавидів.

2. Чи є це підставою закрити музей на Андріївському і знести там пам'ятник Булгакову?

Ні, не є. Бо це таки наша історія, в якій можна знайти чимало повчального і для нашого сьогодення — такого, що варто знати і киянам, і "гостям столиці", у тому числі з-за меж України.

Інша річ, що у цьому музеї має знайтися місце для розповіді й про Василя Листовничого, і про українофобство Булгакова.

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3. Чи корисно українцям читати Булгакова?

Так, корисно. Бо він, бувши українофобом, водночас дуже дошкульно описував багато рис радянської культури, яких ми й сьогодні ще позбавилися далеко не повністю.

Тому низка описів і персонажів Булгакова — це, хай як сумно казати, про наше з вами українське сьогодення.

А відповідна читанка — вельми корисне щеплення від совка, який і досі з нами.

Наприклад, наші "творчі спілки", успадковані від радянської доби — це той самий багатоликий "МАССОЛИТ", який ще й зараз отримує, бозна за що, фінансування від української держави. Тому для мене була особлива іронія в тому, що українська "спілка письменників" в якийсь момент раптом зажадала... закриття того ж таки музею на Андріївському.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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