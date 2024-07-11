Jerry Heil випустила кліп на пісню Virgin Maria - ідейне продовження треку Teresa & Maria

Премʼєра кліпу відбулася на YouTube.

Українська музикантка, авторка і композиторка Jerry Heil презентувала нову пісню, що транслює наслідки возвеличення, про яке йдеться в інтро.

"Це пісня про зіставлення божественного та людського від імені дівчини, яку завжди з кимось порівнювали. Ідейне продовження треку Teresa & Maria, де йдеться про дуальність: божественну та людську. Я вірю, що людина — це дійсно продовження Бога, проте вимагати від жінки бути святою — це ідеалізація, яка має наслідки", — поділилась Jerry Heil.

Вона уточнила, що основний меседж пісні Virgin Maria — протест проти тиску стандартів. У першому куплеті вона перелічує шаблони, які нав'язують сучасній жінці: "будь скромною, але не будь занадто неприступною", "поводься, як леді". Другий куплет утверджує ідею боротьби за право бути собою.

Режисером нової відеороботи артистки виступив відомий кліпмейкер Інді Хаіт. У кліпі Jerry Heil з'являється в буденних ситуаціях, які відсилають до класичних картин епохи Відродження, що наповнені глибиною та відвертою чуттєвістю.

"Цей кліп став для мене оголенням після Євробачення. Ми зняли захисні лати, щоб показати людину під ними. За допомогою художніх засобів режисер створив з простих образів справжні картини. Це стало відкриттям для мене: емоції можна побачити і без будь-яких додаткових артефактів — достатньо поглянути в очі", — зазначила Jerry Heil.

До нового мініальбому Jerry Heil увійшло чотири треки, кожен з яких глибоко занурюється в тему духовності, відображаючи особисті переживання та емоції артистки.

"Альбом MARIA — це моя рефлексія як віруючої людини, музикантки та жінки, яка живе в країні, що змушена воювати з агресором. Тут і молитви, і розпач, і віра, і боротьба з шаблонними уявленнями про те, хто така сучасна жінка. Альбом звертається до образу Діви Марії, жінки, яку ідеалізують та канонізують. Але наслідком такого возвеличення стають надлюдські очікування. То хто така сучасна жінка, сучасна Марія, яка живе в Україні?", — додала Jerry Heil.

У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Jerry Heil і alyona alyona, які представляли Україну, посіли третє місце.

Конкурсна пісня Teresa & Maria, з якою Jerry Heil та alyona alyona взяли участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024", потрапила до чартів на Spotify, Apple Music та iTunes 27 країн світу.