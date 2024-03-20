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Колишня ОПЗЖ заблокувала законопроєкт про позбавлення зрадників звання народних артистів, - ЗМІ

20 березня, 2024 середа
11:35
Культура На фото: Таїсія Повалій на виборах у Росії

Законопроєкт, який дозволить позбавляти артистів, які підтримують війну РФ в Україні, почесних звань, не потрапив на друге читання у ВР через депутатську групу "За життя та мир"

Про це повідомляє hromadske з посиланням нам джерело у Верховній Раді.

Колишні українські співачки Таїсія Повалій та Ані Лорак, які живуть у Росії та підтримують військову агресію проти України, досі мають звання народних артисток України. Наразі, відповідно до закону, позбавити артиста державних нагород може лише президент України і тільки у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду.

СБУ місяць тому оголосила Таїсії Повалій заочну підозру, проте вироку суду ще не було. Про підозру Ані Лорак інформації наразі немає. Лорак подала документи на отримання громадянства Росії. Проти них з жовтня 2022 року указом президентка введені санкції, але це не є підставою для позбавлення звання.

Проєкт закону №8374, який містить уточнення порядку відзначення видатних заслуг у сфері культури, підготовлений комітетом Микити Потураєва, пройшов перше читання рік тому, в березні 2023-го. Але далі не просунувся.

Джерело видання в Раді розповіло, що завадила потраплянню на друге читання депутатська група "За життя та мир" (колишня ОПЗЖ), яка погрожувала, що не буде голосувати за інші важливі ініціативи, якщо ухвалять цю. За словами джерела, фракція хвилювалася, щоб у їхнього представника — Юрія Бойка — після ухвалення закону не відібрали звання Героя України. Хоча, як пояснює співрозмовник, за чинною редакцією закону його позбавили б відзнаки лише у разі потрапляння під санкції.

Так, пропонований профільним комітетом законопроєкт додає до переліку підстав для позбавлення звань саме застосування санкцій. Там також вказано, що позбавлена державної нагороди людина втрачає право на відповідні пільги.

Один з ініціаторів законопроєкту, депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин зазначив, що проєкт закону вже давно готовий до другого читання, а для подальшого руху бракує політичної волі насамперед з Офісу президента. 

"Зараз, безумовно, потрібно скасувати надання будь-яких звань артистам. Це може абсолютно спокійно зробити Офіс президента", — переконаний Микита Потураєв.

За перегляд системи відзначень званнями заслужених і народних виступає й тимчасовий виконувач обовʼязків міністра культури Ростислав Карандєєв. Він вважає це "певним архаїзмом" і додає, що це "не сприяє мотивації до зростання професійного рівня українських митців". 

"Професійну відзнаку має здійснювати професійне середовище, а не політики… З іншого боку, мистецтво суб'єктивне. І сказати про ту чи іншу людину, що вона краща за когось, — це взяти на себе велику сміливість. Це має бути загальносуспільне рішення", - додав нинішній очільник Мінкульту і підтвердив, що ініціюватиме перегляд цих норм.

Ані Лорак після анексії Криму та початку війни Росії проти України в 2014 році не лише не припинила гастрольну діяльність у країні-агресорці, а активно розвивала карʼєру в Москві. В інтервʼю російській блогерці вона заявила, що "стала заручницею політичної ситуації в Україні". Однак, за словами артистки, вона "не підтримує ніяких форм насилля", адже вона "музикантка, а не політикиня".

Ані Лорак виступає інструментом у російській пропаганді. Вона закликала донатити у фонд одного з фінансистів так званого "русского міра" Малофєєва на підтримку дітей з окупованих Росією територій України, яких вони називають "російськими дітьми".

Вона назвала плітками інформацію про допомогу ЗСУ та заявила, що переїхати в РФ її змусила влада України. Після цього, попри спростування інформації про підтримку української армії, співачці скасували концерти в Краснодарі та Ростові. Росіяни навіть вимагали визнати Лорак в Росії "іноагентом".

У січні 2023 року Повалій підтримала розвʼязану Росією війну та безпосередньо Володимира Путіна. Вона виправдала загарбницьку війну Росії проти України, наголосивши, що 8 років страждала, а зараз бачить у війні порятунок, адже Путін - "це та людина, яка в змозі зберегти сильну Росію та позбавити світ від нацизму".

Наприкінці серпня Повалій виступила на фестивалі патріотичної пісні "Час героїв" ("Время героев") в Уфі. На тлі кокошників співачка, яка підтримала агресивну політику Володимира Путіна, звернулась до "любих росіян". Уродженка Київщини, Повалій у коментарі місцевим ЗМІ називала Росію батьківщиною, а зі сцени заявила про любов до країни-терористки. Вона також зазначила, що українцям бракує духовного виховання.

У вересні співачка взяла участь у записі програми "Пісні русского міра" для пропагандистського каналу та заспівала українською мовою.

Теги:
Верховна Рада
музика
колаборанти
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