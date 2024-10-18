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Головна Культура Команда Камали Гарріс скупила фільтри Тейлор Свіфт у Snapchat, щоб отримати прихильність молоді

Команда Камали Гарріс скупила фільтри Тейлор Свіфт у Snapchat, щоб отримати прихильність молоді

Дар'я Тарасова
18 жовтня, 2024 п'ятниця
14:57
Культура Тейлор Свіфт

Попзірка Тейлор Свіфт відновила світове турне The Eras Tour, а національний комітет Демократичної партії знайшов спосіб використати повернення співачки з користю для кампанії Камали Гарріс

Зміст

Про це пише Variety.

У ці вихідні 34-річна музикантка Тейлор Свіфт повертається до концертів у рамках світового туру The Eras Tour. Команда кандидатки в президенти США Камали Гарріс знайшла спосіб отримати вигоду від цієї події, щоб нагадати шанувальникам співачки про необхідність голосувати.

Національний комітет Демократичної партії викупив тематичні фільтри Свіфт у Snapchat. Вони дозволяють користувачам у штатах, які ще не визначились, заявляти, що вони "безстрашні" щодо однієї з кількох тем кампанії Гарріс. Ідеться про репродуктивні права, демократію, боротьбу з кліматом та помʼякшення боргів за студентськими кредитами.

Читайте також: Як Тейлор Свіфт впливає на економіки цілих країн і чи може вона змінити хід виборів у США

Свіфт, імовірно, є найвідомішою прихильницею Гарріс серед зірок шоубізнесу. Але вона не бере участь в кампанії. У ці вихідні вона дасть три концерти на стадіоні Hard Rock у Маямі. Демократична партія досі оплачує рекламні щити навколо Маямі з прив'язкою до Свіфт.

Фільтр Snapchat – це найновіший інструмент для голосування, що закликає користувачів поділитися своєю підтримкою Свіфт та Гарріс.

Фото: variety

"Ці вибори визначать майбутнє молодих виборців, від списання боргів за студентськими кредитами та економічними можливостями до того, чи буде в них менше прав, ніж у їхніх бабусь. Демократи звертаються до молодих виборців там, де вони перебувають - від концертних майданчиків до платформ соціальних мереж, щоб переконатися, що вони мають необхідні ресурси для голосування", - сказала директорка зі зв'язків з громадськістю Демократичної партії Розмарі Беглін.

Як популярність Тейлор Свіфт впливає на вибори в США

Американська співачка Тейлор Свіфт, яка має велику кількість фанатів, оголосила після дебатів, що підтримує Камалу Гарріс на президентських виборах у США. Її сторіз в Instagram, що містило посилання на урядовий сайт Vote.gov, привело понад 400 тис. нових відвідувачів на сайт з інформацією для виборців протягом 24 годин.

Після цієї заяви співачки кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив, що ненавидить попзірку.

Політичні погляди Свіфт були в центрі уваги з липня 2024 року. Вважається, що співачка має великий вплив на свою аудиторію, збираючи натовпи фанатів на своїх концертах та будучи для них прикладом для наслідування. 

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс після цього стала активно використовувати американську попзірку у своїй кампанії. У продажу зʼявився тематичний мерч, а національний комітет Демократичної партії оплатив зовнішню рекламу з відсиланням до туру попзірки Eras Tour та з цитатами з пісень Свіфт.

Спершу шанувальники очікували, що Свіфт оголосить про свою підтримку кандидата після поширення Дональдом Трампом у соцмережі фейкових зображень жінок у футболках із написом Swifties for Trump ("Фанатки Тейлор Свіфт за Трампа"). Проте співачка зберігала мовчання до вересня, хоча її шанувальники створили групу Swifties 4 Harris. Вони провели онлайн-мітинг, на якому зібрали $100 тис. на кампанію Камали Гарріс.

 

Теги:
Світ
музика
Шоу-бізнес
вибори у США
США
Камала Гарріс
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