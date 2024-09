Тематичний мерч та передвиборча агітація цитатами з пісень: кампанія Гарріс активно використовує підтримку Тейлор Свіфт

Про це пише Variety.

Команда Камали Гарріс не зволікає з тим, щоб використати підтримку популярної співачки Тейлор Свіфт у своїй передвиборчій кампанії. Так, на сторінці товарів Harris у продажу зʼявилися браслети дружби Гарріс - Волз за $20, які швидко були розпродані. Браслети були створені за аналогією з браслетами дружби, які фанати Тейлор Свіфт робили перед концертами її туру Eras Tour.

Команда кандидатки у президенти США тепер відверто інтегрує підтримку Тейлор Свіфт у своїх медіа. Національний комітет Демократичної партії оплатив зовнішню рекламу з відсиланням до туру попзірки Eras Tour: "Ми в епоху Камали!" (We’re in our Kamala era!).

Фото: Національний комітет Демократичної партії

Ця реклама показуватиметься на цифровому дисплеї на Таймс-сквер у Нью-Йорку та на рекламних щитах у Лас-Вегасі.

Інший білборд має напис: "Новий шлях уперед… Готові до цього?" (A New Way Forward… Ready for It?), що відсилає до хіта Свіфт Ready for It?

Фото: Національний комітет Демократичної партії

Згідно з даними Адміністрації загальних служб, після того, як Тейлор Свіфт поділилась в сторіс в instagram посиланням на офіційний державний сайт реєстрації виборців Vote.gov, його відвідали понад 400 тис. людей за 24 години.

Популярна американська співачка Тейлор Свіфт, яка має велику кількість фанатів, оголосила після дебатів, що підтримує Камалу Гарріс на президентських виборах у США.

Політичні погляди Свіфт були в центрі уваги з липня 2024 року. Вважається, що співачка має великий вплив на свою аудиторію, збираючи натовпи фанатів на своїх концертах та будучи для них прикладом для наслідування.

Спершу шанувальники очікували, що Свіфт оголосить про свою підтримку кандидата після поширення Дональдом Трампом у соцмережі фейкових зображень жінок у футболках із написом Swifties for Trump ("Фанатки Тейлор Свіфт за Трампа"). Проте співачка зберігала мовчання, хоча її шанувальники створили групу Swifties 4 Harris. Вони провели онлайн-мітинг, на якому зібрали $100 тис. на кампанію Камали Гарріс.