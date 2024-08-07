Контузія та чисельні переломи: актор і військовий Андрій Валенський отримав тяжкі поранення на Донеччині
Український актор театру та кіно, який грав у серіалах "Слуга народу", "Останній яничар", "Жіночий лікар", Андрій Валенський отримав поранення між Кліщіївкою та Іванівським
Про це повідомили його колеги у facebook.
Український актор та військовослужбовець ЗСУ Андрій Валенський дістав поранення у боях на Донецькому напрямку. Як зазначила акторка Римма Зюбіна, це сталося між Кліщіївкою та Іванівським.
"В Андрія Валенського черепно-мозкова травма, контузія, розбите та зашите обличчя, зламаний ніс, зламана ліва рука, обпечена права рука, роздроблене праве стегно", - написала Зюбіна.
Разом із колегами-акторами вона відкрила збір на лікування та відновлення воїна.
Директорка театру на Лівому березі Олеся Жураківська уточнила, що Валенському потрібні кошти на операцію та реабілітацію.
До того, як піти на фронт, Валенський працював у театрі ім. Тараса Шевченка у Харкові, театрі ім. Лесі Українки й у Театрі драми та комедії на Лівому березі у Києві. Він також знявся в серіалах "Слуга народу", "Розтин покаже", "Пес", "Останній яничар", "Поганий хороший коп", "Жіночий лікар".
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