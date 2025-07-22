Мешканка Великої Британії повернула викрадену 50 років тому картину XVI ст. музею в Італії

Про це пише The Guardian.

Мешканка Норфолку, Велика Британія, Барбара де Дожа погодилась передати міському музею Беллуно картину італійського художника XVI століття Антоніо Соларіо, відомого як Ло Зінгаро, "Мадонна з немовлям". Твір мистецтва був викрадений з музею в Італії у 1973 році.

Після років роздумів та переконань адвоката з мистецтва Барбара де Дожа вирішила передати картину міському музею Беллуно. У березні жінка відмовилася повертати витвір мистецтва попри те, що він перебуває у різних списках найбільш розшукуваних, включно з Інтерполом та італійськими карабінерами.

Вона стверджувала, що є законною власницею, адже її колишній чоловік, покійний барон де Дожа, чесно купив її в 1973 році, невдовзі після пограбування. До їхнього розлучення картина зберігалася в будинку XVI століття в Норфолку, маєтку Іст-Баршем поблизу Факенгема, який Генріх VIII описував як свій "маленький заміський палац".

Придбана музеєм Беллуно в 1872 році, картина була серед кількох робіт, викрадених наприкінці XX століття. Деякі з них були знайдені невдовзі після цього в Австрії, де барон де Дожа купив картину Соларіо у неназваного джерела.

фото: Art Recovery International

Її місцеперебування було невідомим до 2017 року, поки Де Дожа не спробував продати її через регіональний аукціонний будинок. Там картину помітив хтось, пов'язаний з музеєм Беллуно. Картину повернули Де Дожа у 2020 році, оскільки затримки, спричинені карантином через коронавірус, призвели до того, що італійська влада не змогла надати відповідні документи, запитувані британською поліцією.

Протягом багатьох років Крістофер Марінелло, провідний юрист-фахівець з питань мистецтва, неодноразово намагався переконати її "вчинити правильно" та повернути картину Беллуно. Він вів переговори щодо повернення на безоплатній основі, оскільки хотів допомогти місту в регіоні Венето на півночі Італії, звідки походить його родина.

Де Дожа спочатку посилалася на закон про обмеження права власності Великої Британії 1980 року, який говорить, що людина, яка купує крадені товари, може бути визнана законним власником, якщо покупка не була пов'язана з крадіжкою після більш ніж шести років.

"Хоча закон про обмеження права власності Великої Британії, безумовно, підтримував її позицію, той факт, що картина була внесена до баз даних викраденого мистецтва Інтерполу та карабінерів, означав, що картину ніколи не можна було продати, виставити чи навіть перевезти без ризику, що вона буде вилучена", - заперечив Марінелло.

Він є засновником Art Recovery International, яка спеціалізується на викраденому мистецтві з представництвами в Лондоні, Венеції та Нью-Йорку.

Де Дожа зрештою погодилася передати картину Беллуно.

"Вона відновила мою віру в людство, коли так багато власників викрадених творів мистецтва сьогодні намагаються їх зберегти", - додав Марінелло.