Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Мультфільм від Pixar "Думками навиворіт 2" побив рекорди касових зборів

Мультфільм від Pixar "Думками навиворіт 2" побив рекорди касових зборів

17 червня, 2024 понедiлок
13:26
Культура Inside Out 2

Анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" від студії Pixar побив рекорди касових зборів, зібравши за вихідні приблизно 295 млн доларів по всьому світу

Зміст

Про це повідомляє BBC.

За даними кінокомпанії Disney, цей мультфільм став найуспішнішим у світовому прокаті за всю історію анімаційних фільмів.

Продажі квитків у Північній Америці сягнули близько 155 млн доларів, випередивши "Дюну: Частина друга" з позиції лідера цьогорічних касових зборів за підсумками перших вихідних прокату.

Прем'єрний вікенд "Думками навиворіт 2" став навіть успішнішим, ніж перша його частина, яка зібрала 90 млн доларів у перші дні прокату, а згодом - 858 млн доларів у світовому прокаті.

Довідково: "Думками навиворіт 2" - перший сиквел оскароносного мультфільму 2015 року, який зосереджувався на емоціях молодої дівчини Райлі.

У першій частині фільму йшлося про такі почуття, як радість, страх і гнів, тоді як у другій - про заздрість і тривогу.

  • Трейлер фільму Pixar "Думками навиворіт 2" вийшов ще у листопаді минулого року.

Теги:
Кіно
США
Читайте також:
Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька про Саміт у Швейцарії
16 червня, 2024 неділя
Кореспондентка Висоцька поділилася, хто на Саміті миру у Швейцарії спілкується з російськими пропагандистами
чернівецькі десантники не дали ворогу закріпитися поблизу Вовчанська
15 червня, 2024 субота
Будуть або 200-ті або в полоні: експерт Коваленко про оточення ворога у Вовчанську на заводі
Війна з Росією, ЗСУ
15 червня, 2024 субота
"Усі будуть залучені до національного спротиву": речник "Легіону Свободи" Денисов про мету виходу ЗСУ на державні кордони 91-го
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
17 червня
13:16
Єгор Чернєв, Маркус Фабер, Олександр Завітневич
З'ясувати потреби ЗСУ: новообраний очільник оборонного комітету бундестагу відвідав Донеччину й Харківщину
13:13
Ексклюзив
Верховна Рада
Народні депутати взяли за два роки 64,5 млн грн з держбюджету на компенсацію оренди житла, - Рух ЧЕСНО
13:10
російський танк
З початку повномасштабної війни СБУ знищила 1006 танків РФ: де ліквідували найбільше
13:02
Алекс Едельман позує зі спеціальною премією Тоні на 77-й щорічній церемонії вручення премії Тоні в Нью-Йорку, США, 16 червня 2024 р
Анджеліна Джолі, Деніел Редкліфф і Сара Полсон: оголосили імена переможців 77-ї премії "Тоні"
12:47
морський дрон Magura V5
Україна розглядає будь-які військові російські цілі в радіусі 800 км для атак БПЛА Magura, - ГУР
12:32
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу оголосив про розпуск військового кабінету
12:31
Ексклюзив
Трамп і Байден
Українська тема може зіграти певну роль: голова КВУ Кошель про президентські вибори у США
12:31
Збірна України з футболу
Миколенко пропустить прем'єрний матч на Євро-2024: збірна України оголосила заявку на гру проти Румунії
12:30
UEFA , УЄФА
Євро-2024: на гру Україна - Румунія заборонили приносити російські прапори
12:02
OPINION
Віталій Портников
Китай перед вибором: або підтримка Росії, або вбивчі санкції США
12:00
Огляд
Altius-600
Універсальний солдат: все про американський дрон Altius-600, який може як розвідувати, так і завдавати ударів по ворогу
11:52
США, Південна Корея та Японія підпишуть угоду у сфері безпеки на тлі зростання ядерної загрози з боку КНДР
11:49
Оновлено
Володимир Бражко і Віктор Циганков, збірна України
Румунія - Україна: онлайн-трансляція нашого стартового матчу на Євро-2024
11:46
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 123 боєзіткнення, окупанти намагаються атакувати на 8 напрямках, - Генштаб
11:32
СБУ затримала жителя Нікопольщини, який готував удари росіян по району і зливав ФСБ пункти базування ЗСУ
11:20
Огляд
Марцело Брозович, Родрі, збірна Іспанії, збірна Хорватії, Євро-2024
Перші несподіванки на Євро-2024, рекорд Роналду та нове досягнення Дюплантіса. Головні новини світового спорту за тиждень
11:15
електроенергія
Обмеження від 08:00 і до кінця дня, знеструмлення через обстріли у трьох областях : ситуація в енергосистемі на 17 червня
11:09
Ексклюзив
росія ведмідь
Росія ніколи не була країною-переможницею на великих дистанціях, - історик Алфьоров
11:08
У ВМС розповіли, чи зберігається загроза висадки морського десанту РФ на півдні України
11:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Над Самітом миру та його результатами для України нависла примара Росії, а у Вовчанську тривають запеклі бої. Акценти світових ЗМІ 17 червня
10:52
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: серед постраждалих двоє дітей
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 червня: скільки коштують долар та євро
10:33
Оновлено
ударний дрон «Лютий»
Серед цілей - металургійний комбінат: у ГУР повідомили, що їхні дрони вночі атакували військові обʼєкти у трьох регіонах РФ
10:22
Ліцеї безпекового спрямування й національно-патріотичного виховання МВС
Стартував вступ до ліцеїв безпекового спрямування й національно-патріотичного виховання МВС: подробиці
10:15
імітація ядерного вибуху
Секретар РНБО назвав умови, за яких Путін може використати тактичну ядерну зброю
10:09
OPINION
Олександр Вільчинський
Наш напрям не Покровський, а Авдіївський
09:52
В Індії вантажний потяг врізався в пасажирський
В Індії вантажний потяг врізався в пасажирський: є загиблі та поранені
09:40
електроенергія
Тривалість стабілізаційних відключень в Україні може зменшитися, - радник Шмигаля Бойко
09:39
Ексклюзив
Сергій Згурець
Новий крок у бік ескалації: Згурець про бойову отруйну речовину, яку ворог застосував на полі бої
09:26
Журналіста WSJ Гершковича залишили під вартою
У РФ назвали дату суду над американським репортером Еваном Гершковичем
09:22
Росіяни атакували дроном цивільне авто на Херсонщині
Війська РФ зранку атакували дроном цивільне авто на Херсонщині: загинув водій
09:11
"Уже не той ефект": у ВМС пояснили, чи вплине на хід війни знищення Кримського мосту
08:56
Чорноморський флот РФ
Третина Чорноморського флоту Росії виведена з ладу, - речник ВМС
08:56
Китай заявив про зіткнення свого судна з філіппінським вантажним кораблем у Південнокитайському морі
08:40
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада виділяє понад $38 млн на підтримку України: частину коштів спрямують на відновлення енергетики
08:31
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Такого ще у цій війні не було: заступник командира батальйону ударних БПАК Маляревич про потужну систему РЕБ ворога на Харківському напрямку
08:29
У Німеччині фіксують загострення нелегальної міграції "білоруським маршрутом"
08:09
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни утримують в Чорному та Азовському морях 4 ракетоносії
08:08
Китай та США
США відстають від Китаю у розвитку ядерної енергетики на 15 років, - аналітики
08:07
OPINION
Євген Магда
Про Саміт миру без емоцій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV