Мультфільм від Pixar "Думками навиворіт 2" побив рекорди касових зборів
Анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" від студії Pixar побив рекорди касових зборів, зібравши за вихідні приблизно 295 млн доларів по всьому світу
Про це повідомляє BBC.
За даними кінокомпанії Disney, цей мультфільм став найуспішнішим у світовому прокаті за всю історію анімаційних фільмів.
Продажі квитків у Північній Америці сягнули близько 155 млн доларів, випередивши "Дюну: Частина друга" з позиції лідера цьогорічних касових зборів за підсумками перших вихідних прокату.
Прем'єрний вікенд "Думками навиворіт 2" став навіть успішнішим, ніж перша його частина, яка зібрала 90 млн доларів у перші дні прокату, а згодом - 858 млн доларів у світовому прокаті.
Довідково: "Думками навиворіт 2" - перший сиквел оскароносного мультфільму 2015 року, який зосереджувався на емоціях молодої дівчини Райлі.
У першій частині фільму йшлося про такі почуття, як радість, страх і гнів, тоді як у другій - про заздрість і тривогу.
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Трейлер фільму Pixar "Думками навиворіт 2" вийшов ще у листопаді минулого року.
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