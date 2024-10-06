На міжнародному чорному ринку почали з’являтися цінності, викрадені Росією в Україні, - Костін

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Крім систематичного знищення культурної спадщини, Росія вдається до ще одного злочину – крадіжки культурних цінностей. Ці артефакти, викрадені з наших музеїв та археологічних пам'яток, тепер з’являються на міжнародному чорному ринку. Ми вже маємо достатньо доказів для відкриття нових кримінальних проваджень щодо цих злочинів", - зазначив Костін.

Він також розповів, що завдяки тісній співпраці з колегами з ФБР та Міністерства юстиції США, Офіс генпрокурора зміг зібрати всю необхідну інформацію про цю категорію злочинів.

"На основі отриманої інформації ми створили спеціальний підрозділ у моєму офісі. Цей підрозділ займається не лише розслідуванням випадків руйнування культурної спадщини внаслідок обстрілів, але й випадками, коли нашу культурну спадщину намагаються незаконно продати за кордоном", - додав генпрокурор.