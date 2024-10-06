На міжнародному чорному ринку почали з’являтися цінності, викрадені Росією в Україні, - Костін
Артефакти, викрадені російськими окупантами в Україні, почали з’являтися на міжнародному чорному ринку
Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.
"Крім систематичного знищення культурної спадщини, Росія вдається до ще одного злочину – крадіжки культурних цінностей. Ці артефакти, викрадені з наших музеїв та археологічних пам'яток, тепер з’являються на міжнародному чорному ринку. Ми вже маємо достатньо доказів для відкриття нових кримінальних проваджень щодо цих злочинів", - зазначив Костін.
Він також розповів, що завдяки тісній співпраці з колегами з ФБР та Міністерства юстиції США, Офіс генпрокурора зміг зібрати всю необхідну інформацію про цю категорію злочинів.
"На основі отриманої інформації ми створили спеціальний підрозділ у моєму офісі. Цей підрозділ займається не лише розслідуванням випадків руйнування культурної спадщини внаслідок обстрілів, але й випадками, коли нашу культурну спадщину намагаються незаконно продати за кордоном", - додав генпрокурор.
- Внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україні було пошкоджено 1169 пам'яток культурної спадщини, з них 22 – у вересні.
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