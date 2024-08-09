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Наступного року до Євробачення може доєднатися ще одна країна

Дар'я Тарасова
9 серпня, 2024 п'ятниця
15:07
Культура Чорногорія на Євробаченні-2022

Мовник Чорногорії RTCG оприлюднив вимоги до учасників національного відбору на Євробачення-2025, тому, імовірно, країна візьме участь у пісенному конкурсі наступного року

Зміст

Про це пише Eurovoix.

Чорногорський мовник RTCG опублікував документ, з якого стає зрозумілим, що Чорногорія має намір повернутися на пісенний конкурс "Євробачення" у 2025 році. Після двох років перерви в конкурсі мовник випустив документ, в якому викладені правила Montesong 2024.

Очікується, що цей конкурс стане новим фіналом Національного відбору в Чорногорії на Євробачення-2025, яке відбудеться у Швейцарії в травні наступного року. Документ перелічує всі правила, яких повинні дотримуватися артисти, щоб узяти участь у Montesong 2024.

Усі пісні потрібно надіслати до 1 жовтня 2024 року, і кожна пісня має бути принаймні на 51% або більше записана однією з офіційних мов Чорногорії. Будь-який артист, який хоче виступати, також повинен мати громадянство Чорногорії.

Після цього комісія, створена мовником, розгляне заявки та відбере до 16 пісень для конкурсу. Вони оцінюватимуть кожну пісню за системою балів, даючи максимум 50 балів за композицію, 30 балів за текст і 20 балів за постановку. Це означає, що кожна пісня може отримати максимум 100 балів. Однак пісні повинні набрати щонайменше 75 балів, щоб потрапити на етап конкурсу. І, якщо жодна пісня не досягне цього порогу, мовник має право самостійно вибрати свою пісню для Євробачення-2025.

Montesong 2024 поки не має підтвердженої дати, але назва вказує, що захід відбудеться до кінця цього року. Це означає, що Чорногорія може не тільки повернутися до Євробачення, але й стати однією з перших країн, яка оголосить свою пісню для конкурсу 2025 року.

Чорногорія не брала участь у конкурсі з 2022 року. Країна дебютувала на конкурсі у 2007 році. Це сталося через рік після того, як вона стала незалежною від Сербії, з якою раніше змагалася під назвою "Сербія та Чорногорія". Відтоді вони тричі робили перерви в Євробаченні, вирішивши не брати участь у змаганнях між 2010 і 2011 роками, відмовившись від скасованих конкурсів 2020 і 2021 років, а також від конкурсів 2023 і 2024 років.

У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення", який цьогоріч пройшов у шведському Мальме. Перемогу на Євробаченні-2024 здобула Швейцарія, яку представляли Nemo з піснею The Code. 

Раніше у липні правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступила проти фінансування пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Питання про це політики планували винести на референдум.

Швейцарський мовник SRG проаналізував інфраструктуру міст країни, а також перспективи залучення інвестицій та обрав двох кандидатів на проведення Євробачення-2025. Це два міста - Базель та Женева.

Теги:
Світ
Євробачення
музика
Чорногорія
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