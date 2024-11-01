Netflix оприлюднив офіційний тизер другого сезону "Гри в кальмара"

Про це пише Variety.

Під час презентації були, зокрема, актори серіалу Лі Чонче, Ві Хачжун, а також творець "Гри в кальмара" Хван Донхьок.

У центрі сюжету Сон Гі Хун (Гравець 456), вдруге приходить грати гру в кальмара, після перемоги в першому сезоні. Тепер, знаючи специфіку гри, він намагається врятувати життя інших гравців та переконати їх завершити гру.

Виробництвом серіалу займається південнокорейська Firstman Studio. Прем'єра другого сезону "Гри в кальмара" відбудеться 26 грудня.

Про "Гру в кальмара"

Перший сезон із дев'яти серій вийшов на Netflix у 2021 році. Лише за місяць він приніс Netflix близько $1 млрд. Перший сезон "Гри в кальмара" став найпопулярнішим телесеріалом іноземною мовою на Netflix. Його переглянули понад 2 млрд годин. Він отримав також 265 млн 8-годинних переглядів.

У серпні 2024 року Netflix анонсував, що другий сезон "Гри в кальмара" вийде на стримінгу вже наприкінці цього року. У компанії уточнили, що також у 2025 році вийде третій сезон, і стане останнім.

У вересні цього року вийшов спеціальний тизер другого сезону "Гри в кальмара".