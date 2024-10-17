Про папство та "найбільш суперечливі питання": Папа Франциск видасть мемуари "Надія"

Про це пише The Guardian.

Як повідомили у видавництві Penguin Random House (PRH), Папа Римський Франциск написав автобіографію. Книжка мемуарів під назвою "Надія" має вийти в січні. Це перша подібна книжка, написана чинним Папою.

Папа та обраний ним співавтор, італійський видавець Карло Муссо, працювали над книжкою останні шість років. Початковий план передбачав опублікувати мемуари після його смерті. Але, як пояснили у PRH, можливість опублікувати книжку під час Ювілею 2025 року – часу, присвяченого прощенню, духовному відновленню та святкуванням у католицькій церкві, що відбувається кожні 25 років, – а також "потреби нашого часу", спонукали Папу оприлюднити "Надію", поки він ще живий.

Фото: Penguin Random House

"Надія" розповідає історію життя Франциска - від його італійського походження та еміграції його предків до Латинської Америки до його дитинства, юності, вибору покликання та дорослого життя - охоплюючи все папство аж до сьогоднішнього дня.

"Переповідаючи свої спогади з інтимною наративною силою та роздумуючи над своїми особистими пристрастями, Папа Франциск, не шкодуючи уваги на деякі вирішальні моменти свого папства, пише відверто, сміливо та пророче про деякі з найважливіших і суперечливих питань нашого сьогодення", - йдеться в описі видавництва.

Сам Франциск описує "Надію" як книгу свого життя.

"На кожній сторінці, у кожному уривку це також книга тих, хто йшов зі мною, тих, хто був раніше, тих, хто прийде потім. Автобіографія – це не наша особиста історія, а скоріше багаж, який ми носимо з собою. А пам’ять – це не лише те, що ми пам’ятаємо, а те, що нас оточує. Вона говорить не лише про те, що було, а й про те, що буде", - прокоментував Папа Франциск.

Написання книжки, яке поряд із текстом міститиме добірку раніше непублікованих фотографій, "було довгою, напруженою пригодою", поділився Муссо.

Директор видавництва Деніел Крю та старший редактор Шям Кумар у Viking, імпринті PRH, який видаватиме "Надію" у Великій Британії, описали її як "потужну та особисту книгу".

"Ми були вражені яскравістю та інтимністю його твору, який розмірковує над суперечливими питаннями - від глобальних конфліктів до майбутнього церкви, а також обговорює його захоплення - від футболу до танго", – додали директор видавництва Деніел Крю та старший редактор Шям Кумар у Viking, що є імпринтом PRH, який видаватиме "Надію" у Великій Британії.

Книжка вийде у 80 країнах 14 січня 2025 року.

